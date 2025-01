A Piasco tre serate con Montagne Nostre

Inizia giovedì sera 16 gennaio la dodicesima edizione di Montagne Nostre che ripropone anche quest’anno un programma di grande interesse, come la proiezione del docufilm Va Sentiero che narra di un cammino senza precedenti, con un duplice obiettivo: da una parte promuovere il Sentiero Italia - il trekking più lungo al mondo - all'insegna della consapevolezza ambientale e del turismo lento; dall'altra, valorizzare le Terre Alte rispettandone le peculiarità locali e ambientali e contribuendo a sostenere il tessuto socio-economico delle aree interne, troppo spesso in via di spopolamento, con la partecipazione di uno dei protagonisti.

In programma anche con la presentazione del documentario "Il fermento della Valle Varaita" trasmesso dal programma Geo su rai3 e, grazie alla collaborazione con la Biblioteca di Piasco, saranno presentati altri interessanti eventi.

Si parte giovedì 16 con il film di Andrea Buonpane con l’intervento di Yuri Basilicò “Va’ Sentiero”, un documentario alla scoperta del Sentiero Italia. I primi 3.548 Km da Trieste ai Monti Sibillini.

Venerdì 17 “Il fermento della valle Varaita”, viaggio in valle raccontato dai protagonisti. Seguirà “Cosa ci salva da un terremoto”, intervento di Alberto Abbà sul tema “Fra i terremoti della terra e quelli personali. Tra ferite e fiori di rinascita”.

Sabato 18 “I Cavalieri del re di Pietra” di Adriano Mattio. La voce dei protagonisti che hanno fatto la storia del’alpinismo saluzzese. Sulle vie del Monviso negli ultimi quarant’anni.

Seguirà “Il ritorno del mulo da trasporto” di Davide Demichelis e Philipp Landauer. Protagonista: Luciano Ellena, uno degli ultimi mulattieri d’Italia, coni muli trasporta i rifornimenti a rifugi e alpeggi del Parco delle Alpi Marittime e del Monviso.

Si conclude domenica pomeriggio alle 17 con la proiezione del film “Un mondo a parte”.

L’appuntamento, ormai consueto per gli amanti della montagna, si terrà nella sala polivalente di Piasco. Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito.

Sarà anche l’occasione, per chi lo desidera, di tesserarsi alla Polisportiva Piaschese alla Compagnia “Quat pas”che sono tra gli organizzatori della manifestazione.