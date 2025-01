Opportunità di formazione e volontariato con la Croce Verde Bagnolo

Oggi è ancora scarsa l’informazione e la formazione sulla cultura del Primo Soccorso, a partire da come approcciarsi alla chiamata di emergenza al numero unico 112, alla disostruzione delle vie aeree e alla rianimazione cardio-polmonare (in gergo definita con l’acronimo Rcp), e per finire alla gestione dei traumi.

È sempre più indispensabile nel contesto della vita quotidiana far comprendere alla cittadinanza l’importanza della chiamata al numero unico di emergenza 112 e dell’intervento tempestivo dei mezzi di soccorso che afferiscono al sistema dell’emergenza territoriale 118.

Ad esempio in caso di arresto cardiaco saper effettuare le manovre salvavita e l’utilizzo repentino del defibrillatore consente di aumentare in modo esponenziale la possibilità di sopravvivenza del soggetto colpito.

Fare la differenza in questo caso è seriamente importante! Sia come cittadino e maggiormente nei panni del volontario soccorritore!

La domanda è: tu lo sai fare? La Croce Verde Bagnolo offre ai giovani e meno giovani l’opportunità di imparare tutto questo in modo gratuito e riversarlo in modo altrettanto gratuito a favore della popolazione.

Per questo motivo la Croce Verde Bagnolo Piemonte è alla ricerca di nuovi volontari che possano fare la differenza in campo e soccorrere chi è vittima di traumi o di malore accrescendo il numero dei volontari già attivi e che ultimamente non è sufficiente a sopperire alle numerose chiamate che nell’arco della giornata giungono al centralino dell’associazione.

L’impiego dei volontari non è da intendersi solo nell’emergenza poiché essi vengono impiegati in modo equivalente anche nei servizi dialisi, trasporto infermi o per le cure che necessitano di accompagnamento in barella o in carrozzina.

Vi invitiamo dunque a contattare la nostra sede al numero 0175-392966 il corso per i nuovi volontari inizierà nel mese di febbraio!

In questo periodo e fino al 18 febbraio si può accedere anche al bando del servizio civile per i giovani dai 18 ai 28 anni, la Croce Verde Bagnolo ha riservato in totale 4 posti per i progetti dell’emergenza e dei trasporti socio sanitari.

Il servizio civile dura 12 mesi ed è retribuito.

Le informazioni si possono raccogliere sul sito di Anpas Piemonte o al numero 011-4038090.

"Non sprechiamo - dice Matteo Paire, presidente della Croce verde di Bagnolo - l’opportunità di crescere personalmente e professionalmente e di incontrare una realtà in cui si sta bene tra amici e si impara come salvare le persone o su come prendersi cura di loro. Fa bene a loro e fa bene a noi!".