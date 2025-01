A Busca “Linea 91”: al via il progetto che parla di casa e diritto all’abitare

“Linea 91 è un viaggio insieme, dove ogni fermata è un’opportunità.

È in arrivo a Busca un nuovo, bellissimo ed importante progetto a cura dell’associazione Andirivieni, tutto dedicato al diritto alla casa e all’abitare.

Si chiama Linea 91: promosso con il sostegno della Fondazione CRC nell’ambito del bando “Impegnati nei diritti”, verrà ufficialmente presentato venerdì, 17 gennaio presso, il cohousing di Andirivieni (viale Padre Angelico da None).

PAROLE CHIAVE? INCLUSIONE E COLLABORAZIONE

Linea 91 affronta il tema del disagio abitativo attraverso tre fasi: ricerca e formazione, sensibilizzazione e l'attivazione di uno sportello diffuso sul territorio tra Cuneo e Saluzzo. L’iniziativa si svolge con il partenariato di Consorzio Monviso Solidale, Consorzio Socio-Assistenziale del Cuneese, Università degli Studi di Torino, Caritas di Saluzzo, Makala, CSV di Cuneo.

“Questo progetto è fondamentale per il territorio - spiegano i promotori dell'iniziativa - Rappresenta al meglio i valori di inclusione e collaborazione che Andirivieni e i suoi partner portano avanti ogni giorno.”



Andirivieni invita tutti a partecipare al lancio del progetto. Ecco il programma della serata:



- Ore 19.30: apericena vegano e vegetariano a cura di Bioetik e con la birra di Andirivieni. A seguire “Parole sull'abitare”: attività per riflettere sul tema.

- Ore 21: presentazione ufficiale del progetto Linea 91.

- Ore 21.30: proiezione del film "The Florida Project", organizzata in collaborazione con l’associazione La Mosca sul Muro.



L’evento è gratuito. Per l’aperitivo è richiesta l’iscrizione entro mercoledi 15 gennaio tramite il link disponibile anche sul profilo Instagram di Andirivieni.

Per maggiori informazioni, è possibile contattare il numero 353 4737460 (Maurizio).