Servizio Civile: 15 posti disponibili in provincia di Cuneo ed Asti nel mondo della cooperazione

Anche quest’anno, per i giovani tra i 18 e i 28 anni, la cooperazione offre un’occasione di crescita personale e professionale con l’esperienza del servizio civile: i posti disponibili a livello interprovinciale, sono 15 e sono suddivisi in due progetti.

“Oltre le fragilità: percorsi di cura e sostegno per disabilità e disagio” è il progetto che riguarda le attività di assistenza a persone con disabilità, terza età e adulti in condizioni di disagio. In provincia di Cuneo viene attivato nei seguenti centri: tramite la Cooperativa Progetto Emmaus, nella Comunità Casa Maria Rosa e Gruppo Appartamento Tetti Blu (Alba) e nel Gruppo Appartamento La Rocca (Bra); con la Cooperativa Insieme a Voi, nella Comunità W.M. Meinardi (Busca) e nel Centro Diurno Casamica (Busca); con la Cooperativa Proteo, nella Comunità Cascina Piana (Millesimo) e Comunità Cascina Martello (Briaglia). In provincia di Asti la Cooperativa Nuovi Orizzonti offre questa opportunità nel Centro Residenziale Il Borgo (Asti).

“Nutrire il Futuro: Percorsi di Educazione e Cura per le Fragilità dei Minori” è il progetto dedicato all’assistenza di minori e giovani in condizioni di disagio. In provincia di Cuneo è possibile partecipare attraverso diverse cooperative: con la Cooperativa Insieme a Voi, nell’asilo nido “I Cuccioli” (Borgo San Dalmazzo) e nel Micronido Tataclò (Cuneo); con Cooperativa Progetto Emmaus, nella Scuola dell'Infanzia Nostra Signora del Suffragio (Alba); con la Cooperativa Emmanuele, in una comunità per minori (San Rocco Castagneretta); con la Cooperativa Proteo, negli asili nido “Lo Gnomo Scalzo” e “Capriola” (Mondovì) e nel baby parking “Asterisco” (Ceva).

INFO E MODALITA’

Le persone interessate possono presentare la propria candidatura entro le ore 14.00 di martedì 18 febbraio. I progetti, che si realizzeranno tra il 2025 e il 2026 su tutto il territorio, avranno una durata di 12 mesi.

I volontari riceveranno un compenso mensile di € 507,30 per 12 mesi a fronte di 25 ore settimanali.

Tutte le informazioni e i dettagli sui singoli progetti sono consultabili sul sito www.serviziocivile.coop

Per maggiori informazioni è possibile contattare la referente Roberta Rallo all’indirizzo email: rallo.r@confcooperative.it