Treni soppressi e disagi per i pendolari: "La provincia batta un colpo dopo l'ennesimo ritardo"

Riceviamo e pubblichiamo l'intervento della Federazione provinciale di Cuneo di Fratelli d'Italia sul treno soppresso alla stazione di Cuneo delle ore 7.24, di cui stamattina la nostra testata ha dato notizia.

La cancellazione del treno regionale Cuneo-Torino delle 7:24, ieri mattina, è solo l’ultimo episodio di una serie innumerevole di disservizi di Trenitalia negli ultimi mesi.



Senza offrire soluzioni alternative, i passeggeri sono stati dirottati sul treno successivo, che arriva a Torino mezz’ora dopo e che ovviamente era affollatissimo.



Il motivo di questa cancellazione ha riguardato il materiale rotabile, e la cosa non ci stupisce per niente. Nel contratto di servizio del servizio regionale Trenitalia l’età media delle carrozze è di quasi 27 anni nel 2022 - quella delle locomotive non viene citata “in quanto non accessibili ai viaggiatori” (sic) - con la previsione di un massiccio investimento in questi anni che dovrebbe abbatterla a 18 anni già nel 2024.



Sarebbe interessante sapere dall’assessore Gabusi, che due anni fa annunciava trionfalmente questi numeri, a che punto siamo. Sul rispetto dei contratti di servizio, al di là di quanto le Regioni vigilino e lo facciano rispettare, vi è una responsabilità importante del ministro dell’Economia e del titolare delle Infrastrutture – quest’ultimo forse troppo impegnato a sognare altri dicasteri – che non impongono un cambio di rotta a una società 100% statale: Trenitalia deve investire sui treni regionali perché non esiste solo l’Alta Velocità, che peraltro senza treni regionali avrebbe come unici utenti gli abitanti delle grandi città che collega.



I consiglieri del gruppo La nostra provincia chiedono al presidente Luca Robaldo di far sentire la voce del nostro territorio con la Regione e la giunta Cirio, responsabili del contratto di servizio di trasporto regionale di Trenitalia, del suo finanziamento e del rispetto delle sue condizioni, che non possono certo prevedere un trattamento simile per i pendolari.



Il gruppo La Nostra Provincia