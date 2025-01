Ceva, il CPFcemon ricorda Silvio Amerio

Questa mattina, la sede “Ernesto Rebaudengo” di Ceva del Cfpcemon, apre le porte con tristezza e malinconia alla notizia che ci ha lasciati Silvio Amerio. Ex studente della storica Inapli, persona generosa e sensibile alle tematiche giovanili, Silvio è stato un sostenitore instancabile degli studenti del CFP attraverso le borse di studio istituite in memoria di suo figlio, Davide Amerio, anch’egli nostro studente dell’istituto.

La direttrice Simona Giacosa commenta così la notizia: "Ricordo come fosse ieri l’entusiasmo con cui Silvio è venuto nel mio ufficio per propormi la borsa di studio Davide Amerio. All’epoca non c’era molta confidenza, ma, terminato l’incontro, mi è parso di conoscerlo da sempre. Si è creato un bel legame di amicizia e rispetto che è durato nel tempo. Con non poca tristezza mi ha raccontato il dolore che vivono un papà e una mamma per la perdita di un figlio, e da questo è nata la sua ferma volontà di realizzare qualcosa che potesse ricordare Davide. Il suo desiderio era fornire un aiuto concreto agli studenti meritevoli del CFPCemon, e così per anni ha sostenuto con le borse di studio numerosi ragazzi del nostro territorio. Ricorderemo con affetto la sua emozione e la sua commozione nel consegnare le borse di studio: dialogava con gli studenti con un linguaggio semplice ma incisivo. Il concetto che voleva trasmettere era chiaro: impegno costante nello studio e percepire il lavoro come parte fondamentale della vita di ogni individuo. Il nostro Centro di Formazione Professionale si impegna a mantenere vivo il ricordo di Silvio, e la tristezza di oggi ci sforzeremo di trasformarla in entusiasmo, perché siamo certi che lui avrebbe voluto così".

La direzione, gli insegnanti unitamente agli studenti rivolgono un affettuoso abbraccio a Mattia e Luca, nipoti di Silvio che frequentano il nostro istituto scolastico.