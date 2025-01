Dogliani: due nuovi defibrillatori donati dall’Avis

Dogliani arricchisce il suo patrimonio di dispositivi salvavita con l’arrivo di due nuovi defibrillatori semiautomatici (DAE). Gli apparecchi, donati dall’Avis di Dogliani, sono stati installati in punti strategici del paese: uno presso l’ingresso della Farmacia e l’altro davanti agli Impianti Sportivi in via Chabat.

Questi dispositivi saranno accessibili a tutta la comunità e già inseriti nelle reti regionali online, che consentono di localizzarli facilmente in caso di emergenza. L’iniziativa rappresenta un ulteriore passo avanti per garantire la sicurezza e la salute dei cittadini, promuovendo una rete di primo intervento sempre più capillare.

“L’Avis di Dogliani si impegna ogni anno a offrire servizi utili alla collettività”, sottolineano i rappresentanti dell’associazione, “e questa donazione vuole essere un contributo concreto per tutelare la vita in situazioni critiche”.