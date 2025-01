A Magliano Alfieri ospite la giornalista fotografa Emanuela Crosetti

Domenica 26 gennaio, alle ore 17, nei locali della biblioteca civica di Magliano Alfieri, in Piazza Bergamasco 1 - frazione S. Antonio, sarà ospite la blogger, giornalista e fotografa Emanuela Crosetti.

Viaggiatrice e autrice di importanti interviste a musicisti di fama internazionale come Patty Smith, Lou Reed, e molti altri, presente in numerose esposizioni video-fotografiche, ha pubblicato per i tipi di Exorma Edizioni il libro “Palestina Nonostante”, un viaggio nella Cisgiordania di oggi, senza retorica di fronte alla semplificazione delle opposte visioni del mondo.

Saranno ancora in grado i palestinesi di non cedere all’odio, o al contrario di non sprofondare nel pozzo della rassegnazione?

Un’occasione per comprendere meglio un conflitto che perdura da decenni, solo apparentemente lontano da noi, di cui si fa fatica a capirne le dinamiche.

Ingresso libero.

La 5a edizione della rassegna letteraria e teatrale, organizzata dalla Biblioteca civica di Magliano Alfieri, proseguirà domenica 9 febbraio, presso il salone polifunzionale “Riez”, con i burattini Teatro Agar e lo spettacolo “L’apollonia della marmellata”.