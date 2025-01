A Cuneo il convegno “La comunicazione politica nell’era di Trump e Musk”

Sabato 25 gennaio alle ore 18 presso la sala conferenze dell’Hotel Principe di Cuneo, in via Cavour 1, l’Associazione Culturale Kleos terrà il convegno “La comunicazione politica nell’era di Trump e Musk”. Nel primo appuntamento del 2025 il think tank cuneese ha scelto di trattare il più importante evento politico degli ultimi tre mesi, cioè la vittoria di Donald Trump nelle elezioni presidenziali, che con il suo insediamento del 20 gennaio 2025 dominerà la scena politica americana e internazionale degli anni a venire, evento caratterizzato nel suo aspetto più controverso e determinante dal nuovo modo di comunicare con l’elettorato, che se da una parte non è mutato nei temi e nei modi da quello vincente già visto nel 2016 dall’altra con il coinvolgimento determinante in prima persona di Elon Musk e la forza del suo social media X ha delineato una nuova era del “marketing politico”.

Dopo una introduzione di Guglielmo Bissoni, presidente della Associazione Culturale Kleos, interverrà il noto blogger Guido Taietti, fondatore e conduttore del canale Youtube di approfondimento politico “Progetto razzia”, nonchè autore di “Stregoneria politica”, un saggio di comunicazione politica innovativo, diventato un best seller nell’area politica non conforme, che si focalizza principalmente per una campagna elettorale efficace per candidati con poche risorse o in contesti particolarmente difficili. Vista l’esperienza come analista politico sia di chi introdurrà il convegno sia del relatore che interverrà verranno analizzate le dinamiche e le modalità essenziali delle moderne campagne elettorali negli stati occidentali, le particolarità specifiche della campagna elettorale americana del 2024 che hanno portato trionfalmente Trump alla Casa Bianca, infine un approfondimento sulle nuove idee politiche di Musk e Thiel che alcuni spregiativamente hanno già battezzato come “tecno-destra”, la loro potenzialità ed eventuale rielaborazione ed esportazione anche in abito europeo.