Al via la nuova campagna di assegnazione degli orti urbani a Mondovì

Sarà pubblicato in questi giorni sul portale telematico della Città di Mondovì, il nuovo avviso pubblico per l’assegnazione quinquennale dei trentasei Orti Urbani siti in via Petrarca angolo via San Rocchetto. Cinque i requisiti necessari per la predisposizione della domanda e nei dettagli: essere maggiorenni; essere residenti nel Comune di Mondovì da almeno due anni; non svolgere attività di imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto; non trovarsi nell’impossibilità di contrarre con la Pubblica Amministrazione; essere in regola con i pagamenti di tributi e altri oneri dovuti al Comune. La domanda di assegnazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 dell’8 febbraio via posta elettronica certificata all’indirizzo comune.mondovi@postacert.it ovvero via posta elettronica semplice all’indirizzo info@comune.mondovi.cn.it ovvero con consegna diretta allo Sportello Polivalente (dal martedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30, sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e martedì dalle ore 14.00 alle ore 17.00). Al netto della precedenza accordata agli assegnatari presenti al 31 dicembre 2024, la graduatoria di assegnazione verrà stilata privilegiando l’età del richiedente (precedenza ai più anziani), il numero di componenti del nucleo famigliare e l’eventuale presenza di diversamente abili all’interno del nucleo stesso.

"Gli Orti Urbani rappresentano un importante elemento di valorizzazione territoriale con evidenti ricadute comunitarie in termini di socialità, integrazione e inclusività» il commento del vicesindaco con delega al Patrimonio Gabriele Campora.- Un presidio simbolico che la nostra Amministrazione intende mantenere e incentivare, come dimostrato dai lavori di realizzazione del nuovo pozzo ad uso agricolo pensato proprio per servire le colture ortive e le vicini superfici a frutteto dell’Istituto Tecnico Agrario Giolitti Bellisario".

Si ricorda che la concessione prevede il pagamento di un canone annuo anticipato pari ad € 75,00 per le superfici di 60mq e ad € 50,00 per le aree di 30mq. Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti al Dipartimento Tecnico - Ufficio Patrimonio allo 0174/559241.