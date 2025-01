C’è anche la braidese Anna Testa a bordo di Nave Vespucci nel Tour Mondiale 2023-2025: un sogno diventato realtà

Anna Testa, classe 1999, braidese, ha realizzato il suo sogno di navigare a bordo di Nave Vespucci grazie ad una forza e determinazione senza pari. Questo desiderio nasce nel 2017, quando visitò da adolescente questa bellissima nave italiana attraccata al Pier 88 a New York.

Anna decide allora di voler indossare la divisa della Marina Militare e di salire a bordo di Vespucci, simbolo di eccellenza della nostra Marina. Quel sogno l'ha accompagnata negli anni, spingendola a prendere una decisione che cambierà il suo futuro: dopo la Laurea in Marketing and Digital Communication entra in Accademia di Marina Militare di Livorno. Qui consegue, ad aprile 2024, il grado di Guardiamarina.

Determinata a vivere l'esperienza del Tour Mondiale di Vespucci, dopo una serie di esperienze su navi militari a dicembre 2024 e grazie al suo percorso di studi, viene assegnata al Vespucci con l’incarico di Public Affairs Officer, con partenza dal porto di Karachi in Pakistan.

Il suo viaggio è iniziato con un volo da Malpensa, dove orgogliosamente l’ha accompagnata il padre Claudio Testa, anche lui con una importante esperienza militare alle spalle come Ufficiale di complemento degli Alpini. La gioia di Anna era immensa mentre si preparava a imbarcarsi sulla nave dei suoi sogni.

Il Vespucci, partito da Genova il 1° luglio 2023, sta compiendo un viaggio che tocca 5 continenti e attraversa 3 oceani, con un percorso di circa 40.000 miglia. La nave, conosciuta anche come "Ambasciata galleggiante", non solo forma gli Allievi Ufficiali ma promuove l'immagine dell'Italia, l'eccellenza del Made in Italy e la cultura italiana nel mondo.

L'equipaggio è composto da 264 militari, suddivisi in vari servizi, che durante la Campagna di Istruzione si espande fino a circa 400 unità, includendo oltre 100 allievi della Prima Classe e personale di supporto dell'Accademia Navale.

Il ritorno di Vespucci è previsto a fine febbraio 2025, dove verrà accolta a Trieste con una Barcolana straordinaria. Si concluderà così un viaggio che sicuramente segnerà profondamente la vita di Anna, e di molti altri giovani marinai, grazie ad una straordinaria occasione di crescita professionale e personale.