A Bagnasco, Nucetto e Ormea torna "Non è mai troppo presto" - rassegna di libri per bambini e ragazzi

Dopo il successo ottenuto la scorsa estate, torna in Alto Tanaro “Non è mai troppo presto”, la rassegna del libro rivolta a bambini e ragazzi nei comuni di Bagnasco, Nucetto e Ormea.

La manifestazione, nata da un’idea dell’associazione culturale L’IPPO - CreAttivo, in collaborazione con le scuole e le biblioteche coinvolte, comprende numerose attività, tra cui il libero scambio di libri, presentazioni interattive, laboratori e momenti di narrazione.

A partire dall'anno scolastico 2024-2025, prenderanno ufficialmente il via nuove iniziative dedicate agli alunni delle scuole primarie di Ormea e Nucetto, con l’obiettivo di avvicinare i più giovani al mondo della lettura e promuovere il valore del patrimonio librario,

Il programma prevede diverse attività, distribuite durante il periodo scolastico:

Scambio di libri e recensioni tra Ormea e Nucetto

Gli alunni delle scuole primarie di Ormea e Nucetto saranno protagonisti di uno scambio culturale tra i due plessi scolastici. Ogni bambino sceglierà un libro dalle biblioteche scolastiche, lo leggerà a casa e compilerà una scheda di recensione che resterà all’interno del libro. Successivamente, in un periodo di tempo stabilito, i libri recensiti verranno scambiati tra le due scuole, permettendo ai piccoli lettori di scegliere i testi anche in base ai gusti e alle opinioni dei loro coetanei.

Appuntamenti mensili nella biblioteca di Ormea

Per i bambini della scuola primaria di Ormea, è previsto un appuntamento fisso, con cadenza mensile, presso la Biblioteca Civica. Questi incontri, che si terranno ogni martedì, offriranno ai bambini l’opportunità di scoprire il piacere del prestito librario e di immergersi in storie coinvolgenti attraverso letture animate.

Eventi di chiusura con autori e illustratori di spicco

Il progetto culminerà nel mese di maggio con eventi dedicati in ciascuno dei tre comuni: Ormea ospiterà l’illustratore Marco Paschetta, che guiderà i bambini in un laboratorio creativo. Nucetto accoglierà l’illustratore e autore Marco Somà, che condividerà la sua esperienza e coinvolgerà i bambini in un’attività artistica.

Bagnasco, sempre nel mese di maggio, ospiterà un evento speciale presso la Biblioteca Civica, con una lettura animata e un laboratorio per bambini a cura di Elisa Dani.

La rassegna è compresa tra le attività immateriali del progetto Borghi e Castelli lungo la Ferrovia del Tanaro: recupero infrastrutture, rigenerazione culturale e sociale tra storia e paesaggio – PNRR - Missione 1 - Componente 3 - Cultura 4.0 (M1C3) - Misura 2 - Investimento 2.1, finanziato dall’ Unione Europea e promosso dal Ministero della Cultura nell’ambito dell’attrattività dei borghi storici.

L'attività specifica è attribuita all’azione 7.1 del progetto che prevede, oltre la valorizzazione del patrimonio culturale librario indirizzato ai giovanissimi, il potenziamento, attraverso l’implementazione di arredi e attrezzature, delle Biblioteche Civiche esistenti a Bagnasco e Ormea, (già attive all’interno del Centro Rete di Mondovì) e l'istituzione di punto prestito a Nucetto, l'unico comune attualmente sprovvisto di biblioteca, connesso alla Civica di Bagnasco.

Per ulteriori informazioni: lippocreattivo@yahoo.com – 389 255 9948