Presentato al Museo della Casa di Mondovì il romanzo "La Danza di Aeris"

Sabato 18 gennaio, ore 17. La sala appena inaugurata del Museo Della Casa di Mondovì è gremita di persone, tutte curiose e sorridenti. L’aria è carica di eccitazione per la presentazione del romanzo La Danza di Aeris, che nelle ultime settimane ha suscitato tanta attenzione mediatica.

Il velo di segretezza finalmente si dissolve: la mente dietro lo pseudonimo Aeris MIAO è Richard Blackburn, cantautore, poeta ed eclettico comunicatore sulla cinquantina. Con la sua ironia e la sua capacità di catturare l’attenzione, Blackburn si presenta come il volto inaspettato di un’opera così intrigante.

La serata prende il via con l’introduzione di Enrico Chebello, proprietario del museo, che fa gli onori di casa per poi cedere la parola a Remigio Bertolino, noto critico letterario. Con il suo stile appassionato, Bertolino presenta l’autore, sottolineandone i tratti distintivi e offrendo interessanti spunti sul romanzo.

Quando finalmente Richard Blackburn prende la parola, la sala è tutta per lui. Senza esitare, racconta la genesi del libro, intrecciata a colpi di scena e coincidenze quasi inspiegabili. Successivamente, Giuditta Aimo, insegnante di italiano al liceo di Mondovì, legge alcuni passi del romanzo, coinvolgendo il pubblico che, al termine di ogni lettura, esplode in applausi calorosi.

Fino a questo punto, la presentazione si svolge tra creatività e originalità. Ma l’atmosfera diventa davvero particolare quando una ragazza tra il pubblico, appena diciottenne e stranamente simile alla protagonista del romanzo, interrompe l’autore. Con un tono deciso, rivendica di essere stata l’ispirazione per il personaggio di Aeris. Richard, senza scomporsi, sorride e conferma.

Non solo, l’autore aggiunge che la ragazza è la sua consulente musicale, da cui ha preso ispirazione per le canzoni rivisitate presenti nel libro, in cui la musica gioca un ruolo fondamentale. Con la stessa leggerezza, Richard racconta al pubblico che sul web molti pensano che lui sia una diciottenne, un malinteso che lo diverte. Questo equivoco, spiega, gli ha permesso di costruire un grande seguito tra gli adolescenti e di avviare un confronto diretto sui temi affrontati nel romanzo.

La serata, ricca di sorprese e momenti unici, lascia però un quesito sospeso nell’aria: chi è davvero Aeris MIAO? E chi era quella ragazza tra il pubblico, così somigliante alla protagonista del romanzo?

Forse lo scopriremo alla prossima presentazione, o forse resterà un mistero per sempre.