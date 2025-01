Un “Pirandello pulp” sul palco del Politeama di Bra

Prosegue con successo il cartellone della stagione teatrale 2024/25 del Politeama Boglione di Bra. Il prossimo appuntamento in programma è fissato per domenica 2 febbraio 2025 alle 21, con la commedia “Pirandello pulp”. Si tratta di una versione attuale e irriverente de “Il giuoco delle Parti” di Luigi Pirandello firmata da Edoardo Erba, con protagonisti Massimo Dapporto e Fabio Troiano, diretti da Gioele Dix.

Siamo in prova, sul palco dove deve andare in scena “Il giuoco delle parti”. Maurizio, il regista dello spettacolo, si aspettava un altro tecnico per il montaggio delle luci, ma si presenta Carmine, che non sa nulla dello spettacolo e soffre di vertigini. Maurizio è costretto a ripercorrere tutto il testo per farglielo capire e Carmine, pur di non salire sulla scala a piazzare le luci, si mette a discutere ogni dettaglio della regia.

Le sue idee vengono da una sessualità vissuta pericolosamente, ma sono innovative, e Maurizio passa dall’irritazione all’entusiasmo, concependo, infine, l’idea di una regia pulp. Sembra un semplice gioco di ribaltamento dei ruoli, ma la scoperta di inquietanti verità scuoterà i precari equilibri trovati dai personaggi e farà precipitare la commedia verso un finale inaspettato.

Lo spettacolo è sold out da tempo così come l’appuntamento successivo, ovvero lo spettacolo “Non ce ne importa niente” di The Singing Family, diretto da Giorgio Bozzo, in programma per sabato 8 febbraio. Non si tratta di un semplice concerto, ma una vera e propria piece di teatro musicale, che propone allo spettatore un viaggio temporale a ritroso. Un trio di “ragazze” davvero particolari, ovvero le sorelle Marinetti – Turbina (Nicola Olivieri), Mercuria (Andrea Allione) e Scintilla (Marco Lugli) –, si calano nei panni di tre signorine degli anni ’30 per raccontare con gustosi sketch la società del tempo e per interpretare i più grandi successi di quegli anni in perfetto falsetto e “canto armonizzato”.

I biglietti singoli per gli ultimi spettacoli della stagione ancora non sold out sono in vendita al costo di 23 euro (ridotto 20 euro per gli over 65 e gli under 26) e possono essere acquistati di persona tutti i lunedì dalle 16 alle 19 presso il botteghino del Teatro Politeama, in piazza Carlo Alberto, oppure attraverso il sito www.ticket.it.

Tutti i titoli della nuova stagione del teatro Politeama Boglione si trovano sul sito www.turismoinbra.it. Maggiori informazioni all’Ufficio Cultura e Manifestazioni del Comune di Bra, in piazza Caduti per la Libertà 20, chiamando il numero 0172.430185 o scrivendo a turismo@comune.bra.cn.it.