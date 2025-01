Il demontese Lorenzo Romano convocato in Azzurro per la Coppa del Mondo di Cogne

Dopo la vittoria in Austria di fine Dicembre e l'ottimo 10° posto in Coppa Del Mondo durante l'ultima tappa del Tour de Ski con la mitica scalata del Cermis, arriva questa nuova bella prestazione nella 10 Km individuale in tecnica libera di Falcade dove il Demontese conquista il suo secondo podio stagionale in Coppa Europa.

A vincere è l'altro Azzurro Giovanni Ticcò, mentre completa il podio il transalpino Mathieu Blanc.

Questo brillante risultato garantisce al portacolori del C.S. Carabinieri Lorenzo Romano una nuova convocazione in Azzurro per la tappa di Coppa del Mondo che si svolgerà a Cogne il 2 Febbraio prossimo.