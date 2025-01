Manta: estratti i premi della tredicesima edizione del concorso natalizio

Lunedì 20 gennaio, nella sala Consiliare del Municipio di Manta si è tenuta l’estrazione finale e l’assegnazione dei premi della tredicesima edizione della tradizionale lotteria natalizia, “Mi i Cato a la Manta… e vagno!”, organizzata dall’amministrazione comunale di Manta in collaborazione con la Pro Loco, per sostenere e incentivare il commercio locale durante il periodo delle festività.

L'iniziativa, partita il 1° dicembre 2024 si è conclusa il 15 gennaio scorso, ha coinvolto i cittadini e i commercianti in un progetto volto a rafforzare il senso di comunità e a promuovere gli acquisti negli esercizi presenti sul territorio. La lotteria ha riscosso grande partecipazione, non solo da parte dei commercianti che hanno aderito in gran numero (36 sono infatti gli esercizi commerciali che hanno deciso di partecipare all’iniziativa), e che hanno distribuito le 6.000 tesserine, ma anche da parte dei consumatori che hanno tentato la fortuna facendo i loro acquisti a Manta.

Il primo premio consistente in un PC portatile (offerto da Leonardo Web) con stampante se l'è aggiudicato la signora Giuliana Cesio; mentre il secondo premio, un frigorifero (offerto da Barbero Service), l'ha portato a casa Raffaella Dalmasso.

Il terzo premio, una bicicletta (offerta da Cicli Mattio) se l'è invece aggiudicato Maria Morano mentre il quarto premio, un buono del valore di 70 euro per il noleggio di una bici elettrica (offerto da Cicli Mattio) è andato a Carla Banchio.

L'elenco completo dei vincitori dei 93 buoni acquisto messi in palio dai 36 esercizi commerciali aderenti all'iniziativa sarà pubblicato sul sito del Comune di Manta e tutti i vincitori saranno contattati direttamente dal Comune nei prossimi giorni.

Il sindaco, Ivana Casale, ha espresso soddisfazione per l'esito dell'iniziativa: "Voglio ringraziare tutti i cittadini che hanno scelto di partecipare, tutte le attività che hanno aderito con entusiasmo alla lotteria natalizia, le aziende Leonardo Web, Mattio Cicli e Barbero Service per aver offerto i primi quattro premi e la Graph Art per aver offerto le locandine promozionali. Questa iniziativa non è stata solo un modo per sostenere il commercio locale, ma anche un'occasione per creare un legame più forte tra la nostra comunità ed il tessuto economico del territorio. In un momento in cui è fondamentale dare valore alle realtà locali, abbiamo dimostrato che insieme possiamo fare molto".

Tutti i premi potranno essere ritirati negli uffici comunali durante l'orario di apertura al pubblico.