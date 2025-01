ANBI, Bergesio: "Attenzione del Governo su risorsa acqua, stanziati ulteriori 750 milioni per progetti PNISSI oltre i 900 del 2024."

"Investire in infrastrutture moderne è essenziale per fronteggiare i cambiamenti climatici e garantire la sicurezza idrica all'agricoltura, settore strategico per l'economia e la sicurezza alimentare”.

Lo ha dichiarato il senatore Giorgio Maria Bergesio durante il suo intervento alla conferenza stampa di Anbi Piemonte, l'associazione regionale consorzi delle acque irrigue, tenutasi ieri pomeriggio.

L'incontro ha sottolineato l'importanza del ruolo dei consorzi di bonifica e irrigazione nelle azioni di adattamento e mitigazione degli effetti del cambiamento climatico.

"Il mio impegno legislativo è volto a individuare tutte le opportunità per attivare risorse utili per il settore e garantire che le normative sul deflusso ecologico bilancino la tutela ambientale con le esigenze produttive, senza penalizzare coloro che lavorano per sfamare il pianeta”, ha spiegato Bergesio, vicepresidente della Commissione Attività Produttive del Senato.

Il senatore piemontese ha inoltre fatto riferimento ai provvedimenti adottati per contrastare gli effetti della siccità e degli eventi estremi: "Il Governo e il Parlamento hanno agito con determinazione. Con l'approvazione del decreto-legge n. 39, il 'decreto siccità' del giugno 2023, abbiamo introdotto misure significative per aumentare i volumi idrici invasati, semplificare le procedure per la realizzazione delle infrastrutture idriche, ridurre le dispersioni idriche, riutilizzare le acque reflue depurate per uso irriguo e semplificare le procedure per la gestione delle terre e rocce da scavo ai fini della realizzazione di nuovi bacini idrici”.

Bergesio ha ricordato anche la creazione di una "cabina di regia" presso la Presidenza del Consiglio, con funzioni di coordinamento nazionale, presieduta da un Commissario straordinario incaricato di adottare interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica. Ed ha ha aggiunto: “Da questo provvedimento è nato il PNISSI, Piano Nazionale di Interventi Infrastrutturali e per la Sicurezza del Settore Idrico. Al primo bando sono pervenute 562 richieste di finanziamento, per un valore complessivo stimato in oltre 13,5 miliardi di euro. Il Piano comprende 418 interventi giudicati positivamente, con un finanziamento del primo stralcio, al 2024, ammontante a 900 milioni di euro. La Finanziaria 2025 prevede un'ulteriore assegnazione di 750 milioni di euro da erogare nei prossimi anni”.

“Voglio ringraziare il Presidente Anbi Piemonte per l’impegno profuso con l’associazione a tutela del settore e l’Assessore regionale all’Agricoltura per l’attenzione con cui sta seguendo le problematiche legate al comparto agricolo e irriguo”, ha concluso il Senatore Bergesio.