Cuneo, ferito a una gamba un operaio durante la posa della rete fognaria

Incidente sul lavoro stamattina intorno alle 10.40 per un operaio impegnato nella posa della rete fognaria all'interno di uno scavo profondo circa 2,5 metri in via San Matteo a Cuneo.



L'uomo è rimasto coinvolto dalla scarica terrosa staccatasi dalla parete dello scavo che cedendo gli ha bloccato una gamba. Immediatamente i colleghi si sono attivati per liberargli la gamba e dare l'allarme chiamando i soccorsi.



Per il suo recupero dalla cavità è intervenuta la squadra della prima partenza dei vigili del fuoco di Cuneo, che lo ha poi affidato alle cure dei sanitari del 118.



Rimasto ferito a seguito della frattura alla gamba è stato trasportato in ospedale.