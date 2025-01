Festa di San Biagio 2024: tradizione e novità per la festa patronale di Revello

Un programma ricco e variegato, pensato per tutte le età e per tutti i gusti, proprio come si addice alla tanto attesa Festa patronale di San Biagio di Revello.

La Pro loco sta mettendo a punto gli ultimi dettagli di un calendario ricchissimo che

dal 31 gennaio all’8 febbraio animerà il Pala San Biagio, allestito appositamente nell’area degli

impianti sportivi come da consuetudine degli ultimi anni.

“Conosciamo bene – afferma Elia Tevino, presidente della Pro loco - il grande valore affettivo che lega ciascun revellese a questa festa patronale e proprio per questo da mesi siamo al lavoro per offrire un calendario che permetta a tutti di diventare parte integrante di questo evento, in un perfetto mix tra tradizione da tramandare e novità da condividere come dimostra il calendario, infatti, abbiamo confermato tutti gli eventi storici e più attesi, quelli che hanno reso la festa di San Biagio un’istituzione, prevedendo parallelamente anche qualche appuntamento capace di innovare la nostra proposta”.

IL PROGRAMMA

A inaugurare questa edizione 2024, venerdì 31 gennaio dalle 21,30, la serata musicale giovani con

‘Insanity – Il Party Ignorante’.

Sabato 1° febbraio la giornata inizia alle 14,30 con il ballo in maschera per i bambini animato da dj Pog mentre in serata, dopo la Cena di Carnevale (4 antipasti, agnolotti e dolce, 25 euro per gli adulti, 15 per i bambini di età inferiore a 12 anni, prenotazione aperta a tutti e obbligatoria entro mercoledì 29 gennaio) presentazione delle maschere revellesi e a seguire festa con tutte le maschere del circondario animata da dj Matteo Dianti.

Domenica 2 febbraio alle 15 sarà celebrata la messa al Santuario di San Biagio e al termine della

funzione la Pro loco distribuirà vin brulé e cioccolata calda: alle 21 si torna al Pala San Biagio per la

serata di beneficenza a cura dell’associazione Cecy Onlus con la compagnia teatrale “D’La Vila” di

Verzuolo che porta in scena 'Che bel sogn… N’ura ed piasì pruibì'.

Lunedì 3 febbraio l’imperdibile Gran Veglione di San Biagio sarà animato dall’Orchestra Federica

Cocco (prenotazione obbligatoria entro il 1° febbraio).

Mercoledì 5 febbraio, dopo un giorno di riposo, la giornata è come al solito fittissima e si apre con la Fiera Agricola per le strade e le piazze del concentrico di Revello.

Dalle 17 tradizionale polenta di San Biagio sotto il mercato coperto e, in serata, il Pala San Biagio si accende con la musica dell’Orchestra Aurelio Seimandi (prenotazione obbligatoria entro domenica 2 febbraio).

Gli ultimi due appuntamenti sono in programma venerdì 7 e sabato 8 febbraio: venerdì sera dalle 21,30 Young Party, organizzato in collaborazione con High School, con dj Roxi e grande attesa per l’ospite d’onore, Diss Gacha, cui seguirà Dj Pitone.

Sabato si comincia alle 14,30 con la Festa della Pace, a cura dell’Azione Cattolica della Diocesi dii Saluzzo, che comincia al Pala San Biagio e termina con la messa in parrocchia.

In serata (alle 20), novità di questa edizione, è prevista una cena animata con karaoke “Ruchin e Biasina nel tempo”, con tutti i revellesi che, negli anni, hanno vestito i panni delle maschere locali (2 antipasti, paella e dolce, 25 euro per gli adulti, 15 per i bambini di età inferiore a 12 anni, prenotazione aperta a tutti e obbligatoria entro mercoledì 5 febbraio).

A seguire, in programma l’estrazione dei premi della Lotteria di San Biagio promossa dalla ComArt di Revello e l’ultimo dj set.

Le prenotazioni devono essere effettuate al Bar Bocciodromo e per le cene del 1° e 8 febbraio anche al Bar Excalibur.