Dana, Bergesio (Lega): “Massima attenzione sulla vicenda, coinvolti 3800 lavoratori in Italia di cui 400 nella Granda”

“Massima attenzione sulla vicenda di Dana Italia, al fianco dei 3800 lavoratori in Italia e dei 400 in Provincia di Cuneo”.

Lo afferma il Senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio, Vicepresidente Commissione Attività produttive di Palazzo Madama, che stamani ha preso parte all’incontro di approfondimento sulla situazione di Dana Italia, che fa parte della Dana Holding Corporation, leader mondiale nella progettazione e nella produzione di assali e sistemi di trazione e trasmissione per grandi macchine industriali, stradali e non.

L'incontro convocato dal settore crisi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha visto la partecipazione dei manager dell'azienda, dei sindacati e delle istituzioni coinvolte.

Il parlamentare piemontese spiega: “Nel mese di novembre la casa madre statunitense dell’azienda ha annunciato l’intenzione di vendere tutta l’attività “Off-highway”, divisione che nel nostro Paese conta 12 stabilimenti, su 30 totali, e quattro entità legali, vale a dire Dana Italia, Dana Motion Systems Italia, Dana TM4 e Dana Graziano. Ma soprattutto, nell’ambito della riorganizzazione della produzione, ha espresso la volontà di spostare tutta la produzione destinata agli Usa dagli stessi USA e dall’Italia al Messico”.

“La vicenda è assolutamente rilevante perché impatta 3800 lavoratori. Di questi, 410 sono in provincia di Cuneo, 215 nello stabilimento di Sommariva Perno e 195 in quello di Cervere. Attiveremo tutti gli strumenti a nostra disposizione per salvaguardare Dana Italia perchè ne va del futuro di centinaia di famiglie e aziende collegate. Bisogna vigilare attentamente sulla vicenda per tutelare i lavoratori e l’occupazione, e lavorare con trasparenza per dare un futuro produttivo certo nel nostro Paese alle industrie, fondamentali per l’economia e per la sopravvivenza delle nostre comunità”, conclude il Senatore Bergesio.

L'incontro si è chiuso con l'impegno del Mimit a coordinare tutta l'attività di monitoraggio e di confronto tra i lavoratori e l'azienda.