Costigliole Saluzzo festeggia il ritorno del treno con un grande evento

Sabato pomeriggio, 25 gennaio, segna un momento importante per Costigliole Saluzzo e l’intera Valle Varaita.

A partire dalle 15, alla stazione ferroviaria del paese, con un evento si attenderà il primo treno della nuova gestione Arenaways, che collega Cuneo – Saluzzo – (passando per Busca, Costigliole, Verzuolo e Manta con una corsa inaugurale che vuole essere di buon auspicio per il futuro del servizio ferroviario locale.

Il ritorno del treno rappresenta molto più di una semplice corsa. È il simbolo di una nuova vita per l’area della stazione, che ospita anche diverse realtà, tra cui l’associazione ‘Attivamente’ situata in Largo Marconi, 26. Con il ripristino del servizio per i pendolari, le iniziative culturali e sociali promosse in questo spazio potranno godere di maggiore visibilità e partecipazione.

Per celebrare questa importante occasione, il Comune di Costigliole, in collaborazione con la Biblioteca Civica e il Complesso Bandistico Santa Cecilia, ha organizzato un evento che coniuga musica e cultura.

Il momento musicale sarà preceduto dall’inaugurazione del progetto di bookcrossing: una vetrinetta posizionata all’esterno dell’ex stazione ferroviaria, dove i cittadini potranno scambiare liberamente libri.

L’iniziativa mira a promuovere il piacere della lettura e a diffondere la cultura in modo partecipativo e condiviso.

I primi libri, accuratamente selezionati dagli operatori della Biblioteca, provengono da donazioni private e dal patrimonio della stessa Biblioteca.

La cerimonia, che avrà luogo durante la breve sosta del treno intorno, vedrà la partecipazione di autorità regionali e locali.

Tra gli ospiti attesi ci sono il presidente della Regione, Alberto Cirio, gli assessori regionali Marco Gallo e Marco Gabusi, oltre ai sindaci della zona e rappresentanti della compagnia ferroviaria Arenaways.

Il sindaco di Costigliole Saluzzo, Fabrizio Nasi, ha espresso il suo entusiasmo per l’iniziativa: “Ringraziamo l’associazione ‘Attivamente’ per la preziosa collaborazione in occasione del passaggio del primo treno da Cuneo a Saluzzo. Hanno organizzato uno scambio di libri e un rinfresco per inaugurare questa nuova fase della linea ferroviaria. Siamo orgogliosi di ospitare il Complesso Bandistico Santa Cecilia, gestito dai fratelli Solaro, che coinvolge anche gli alunni delle scuole primarie. Invitiamo tutti gli amministratori della Valle Varaita a unirsi a noi per festeggiare questo momento significativo”.

Con il ritorno del treno e il rilancio della stazione, Costigliole Saluzzo guarda con ottimismo a un futuro fatto di mobilità sostenibile, cultura e coesione sociale.