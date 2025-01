Venasca, sei mesi di nuova amministrazione: "Non ci siamo mai fermati. Grazie ai dipendenti comunali"

Sono da poco trascorsi sei mesi dall’insediamento della nuova giunta di Venasca, a seguito delle elezioni del giugno 2024. Un periodo che consente di fare qualche primo ragionamento sull’intensa attività amministrativa del Comune, che ha portato all’avvio di numerosi progetti. In particolare, sono stati ottenuti contributi per la sistemazione stradale: 60.000 euro, a fondo perduto e con un cofinanziamento comunale di 10.000 euro, sono destinati a interventi sulla strada che collega Peralba a Pian Pietro, con intersezione con la Strada dei Cannoni, e Valmala nel territorio di Busca, mentre altri 21.000 euro di fondi della Fondazione CRT potranno essere impiegati per la manutenzione delle strade del territorio comunale. Si è inoltre partecipato in qualità di capofila di un partenariato che comprende i comuni di Piasco, Rossana e Isasca, al bando Bici in Comune, per promuovere la bicicletta come strumento di mobilità sostenibile e incentivare stili di vita sani e attivi, e proprio pochi giorni fa è stata presentata al Ministero del Turismo una domanda di finanziamento per un importo di 216.000 euro da destinare alla realizzazione di un’area camper, fondamentale strumento per incentivare la presenza turistica sul territorio locale. Infine, in questo periodo è stato commissionato il progetto per la sistemazione dell’Agorà, con il rifacimento della copertura, finanziato con fondi di coesione per di più di 130.000 euro.

Il notevole dinamismo del Comune di Venasca, ben 176 le delibere approvate nel corso del 2024 a testimonianza di quanto si dice, è reso possibile grazie al grande lavoro dei dipendenti degli uffici comunali.

«Se Venasca è riuscita a fare – sottolinea il sindaco Silvano Dovetta – quello che ha fatto in questi anni, lo deve anche al grande impegno dei dipendenti comunali, che non fanno mai mancare il loro contributo per la gestione dell’ordinaria amministrazione e per far fronte alla notevole mole di lavoro che si sviluppa dalla partecipazione a bandi di vario genere. Anche in questi primi sei mesi di attività della nuova giunta, con un gruppo di maggioranza che si è in parte confermato e in parte rinnovato rispetto al passato, il lavoro non ha avuto pause. Per questo impegno, che si traduce in risultati di grande valore, voglio dire davvero grazie a tutti, a partire dai miei assessori e consiglieri».

Un lavoro di gruppo che vede impegnati anche i membri della giunta e i consiglieri di maggioranza; il vicesindaco Maurizio Madala e l’assessore Giampiero Gianaria individuano alcuni obiettivi per l’anno appena iniziato: «Un importante risultato sarebbe quello di veder rinascere una Proloco, facendo ripartire l’associativismo e l’organizzazione di manifestazioni ed eventi per ridare ulteriore smalto ad una comunità già vivace come la nostra. Un altro tassello fondamentale sarà riuscire a concludere il cantiere del nido e del nuovo asilo, così come valutare le possibili partecipazioni strategiche ai nuovi bandi del PNRR».

Per quanto riguarda i primi sei mesi di attività, Madala sottolinea un aspetto personale: «Il nostro è un lavoro collegiale e di comunità, e proprio un evento di comunità mi ha particolarmente toccato, quello della rievocazione dell’incendio dell’11 agosto 1944. Contribuire ad organizzarlo viverlo da amministratore è stato veramente emozionante».

L’assessore Gianaria si sofferma in particolare sul collettivo: «Siamo un gruppo coeso, che ha voglia di continuare a lavorare per il bene del paese: lo facciamo da anni e anche con il nuovo assetto che è emerso dalle scorse elezioni stiamo proseguendo in questa direzione, con il significativo contributo di tutti».