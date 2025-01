Partito il "Cantiere Giovani" delle Acli Provinciali Cuneesi

Nel tardo pomeriggio di lunedì 20 gennaio, presso la sede provinciale delle Acli, in piazza Virginio 13, si sono incontrati alcuni giovani presidenti di circolo e persone interessate a far parte del nascente gruppo dei giovani aclisti cuneesi.

Per poter operare al meglio, sono stati assegnati i vari incarichi, basandosi sulle specifiche competenze messe a disposizione dai vari componenti, diverse tra loro e, anche per questo, molto utili al gruppo, che ha scelto un direttivo formato da: Pietro Carluzzo (consigliere nazionale Acli e responsabile dei giovani delle Acli provinciali di Cuneo), come coordinatore, coadiuvato da due vice: Sofia Fanello del Circolo Acli di Castiglione Tinella e Matteo Cavallo, presidente del Circolo Acli di San Lorenzo e Desertetto, con il compito di curare i rapporti rispettivamente con i Circoli della zona dell’albese e del cuneese; inoltre il consigliere Cristian Fiù, obiettore di coscienza presso la segreteria Acli, seguirà i circoli della zona del Monregalese. La segreteria organizzativa è costituita da: Chiara Riggio e Francesco Garnero, collaboratori della segreteria provinciale, insieme con la consigliera Sara Blangetti.

“Abbiamo concordato di iniziare a collaborare con tutte le realtà giovanili esistenti sul territorio che condividono i nostri stessi valori - dice il coordinatore, Pietro Carluzzo -, tra questi l’associazione “Insieme” con cui si farà la prima grande iniziativa sabato 25 gennaio a Roreto di Cherasco, sul tema dei giovani e l’intelligenza artificiale; poi ci siamo dati il compito, per la prossima riunione, di interrogarci e portare ognuno un'idea sul tema “I giovani e il sociale” su cui ci interrogheremo; inoltre abbiamo deciso di presentare ogni circolo giovanile Acli della provincia di Cuneo, partendo da quello di Castiglion Falletto, con una foto dei ragazzi del direttivo e una piccola descrizione dell’attività che svolgono o hanno in programma di portare avanti”.

Come gruppo dei giovani delle Acli cuneesi, alcuni parteciperanno al Festival di Sanremo dove i giovani delle Acli nazionali hanno organizzato la loro lega di “Fantasanremo” e una serie di iniziative che li vedrà protagonisti nella settimana canora più famosa d'Italia (#Aclipassionipopolari).

“Siamo molto contenti che i giovani aclisti cuneesi abbiano intrapreso un nuovo cammino – dice il presidente provinciale Acli cuneesi, Elio Lingua - con entusiasmo, sempre in mezzo alla gente, con idee nuove e i valori di sempre”.