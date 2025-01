"Grazie volontari 2025" alla RSA Opere Pie Droneresi 

Si è tenuto venerdì 24 gennaio presso il salone ristorante della Casa di Riposo Opere Pie Droneresi, il pranzo di ringraziamento offerto a tutti i volontari che hanno collaborato alle attività della Struttura durante il 2024.

L'evento promosso dall'Ente Opere Pie in collaborazione con la Cooperativa GE.S.A.C. di Cuneo, preparato internamente nelle cucine gestite dalla ditta Markas, ha visto la partecipazione di circa una quarantina di persone, la presentazione di un menù appositamente pensato e cucinato dai cuochi Markas, a realizzazione di uno stupendo momento di condivisione per tutti i commensali.

Il pranzo fortemente voluto dal Direttore dell'Ente Diego Bertola e dalla Coordinatrice Gesac Daniela Mirra, vuole essere un piccolo gesto per ringraziare i volontari per l'immenso lavoro svolto nel 2024 e di auspicio per un 2025 ricco di nuove esperienze condivise.

Le porte delle Opere Pie Droneresi sono sempre aperte per accogliere nuovi collaboratori (chi fosse interessato è pregato di contattarci allo 0171/917067); ricordate, anche solo un’ora del Vs tempo per noi e i ns ospiti è assai preziosa.

Ancora grazie volontari per tutto ciò che avete fatto, che state facendo e che farete, siete una risorsa fondamentale, unica e meravigliosa per le nostre comunità. L'appuntamento è per gennaio 2026 dove contiamo di essere ancora più numerosi!!!