Al Politeama di Bra un tuffo negli anni ‘30

Un tuffo nel passato, negli indimenticabili anni ‘30, che oltre ad essere il periodo dei totalitarismi e della grande depressione, lasciarono un’impronta indelebile nel mondo del fashion design e della musica. Ad offrire questo viaggio nel tempo il nuovo appuntamento al teatro Politeama Boglione di Bra, lo spettacolo “Non ce ne importa niente” di The Singing Family, diretto da Giorgio Bozzo, in programma per sabato 8 febbraio 2025 alle 21.

Si tratta di una piece di teatro musicale che permette di rivivere la grande voglia d’evasione e di spensieratezza di quel periodo che, grazie alla scuderia di autori, cantanti e direttori d’orchestra dell’EIAR (l’Ente Italiano Audizioni Radiofoniche, da cui, come araba fenice, sarebbe nata la RAI) ha prodotto un repertorio di canzoni che ancora oggi mettono buon umore. Un trio di “ragazze” davvero particolari, ovvero le sorelle Marinetti – Turbina (Nicola Olivieri), Mercuria (Andrea Allione) e Scintilla (Marco Lugli) –, si calano nei panni di tre signorine degli anni ’30 per raccontare con gustosi sketch la società del tempo e per interpretare i più grandi successi di quegli anni in perfetto falsetto e “canto armonizzato”.

Anche questo appuntamento è sold out. Ultimi biglietti ancora disponibili invece per lo spettacolo successivo del cartellone teatrale, ovvero “Age Pride” di Lidia Ravera, diretto da Emanuela Giordano, in programma per venerdì 14 febbraio.

Come saranno il terzo e il quarto tempo della nostra carriera di esseri umani? Attraverso la confessione molto ironica del proprio conflittuale rapporto con l’età che avanza, Lidia Ravera rivendica la maestosa allegria celata nella maturità e prova a raccontare come il tempo, da nemico che striscia alle tue spalle aspettando una resa incondizionata, può trasformarsi in un alleato che ti regala una libertà imprevista e una vera rivoluzione interiore, un’arringa spietata e commovente in difesa della vecchiaia.

I biglietti singoli per gli ultimi spettacoli della stagione ancora non sold out sono in vendita al costo di 23 euro (ridotto 20 euro per gli over 65 e gli under 26) e possono essere acquistati di persona tutti i lunedì dalle 16 alle 19 presso il botteghino del Teatro Politeama, in piazza Carlo Alberto, oppure attraverso il sito www.ticket.it.

Tutti i titoli della nuova stagione del teatro Politeama Boglione si trovano sul sito www.turismoinbra.it. Maggiori informazioni all’Ufficio Cultura e Manifestazioni del Comune di Bra, in piazza Caduti per la Libertà 20, chiamando il numero 0172.430185 o scrivendo a turismo@comune.bra.cn.it.