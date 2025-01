Consorzio Monviso Solidale, il vicesindaco racconigese Alessandro Tribaudino nominato vicepresidente

Il Consorzio Monviso Solidale ha annunciato negli scorsi giorni la nomina di Alessandro Tribaudino, vicesindaco di Racconigi, a vicepresidente del Consiglio di Amministrazione dello stesso consorzio. Tribaudino manterrà questa carica fino al 30 giugno 2027, portando avanti un importante percorso di collaborazione e sviluppo territoriale. Successivamente, secondo gli accordi presi, la carica sarà affidata a Claudia Abburà per il resto del mandato.

Commentando la nomina, Tribaudino ha dichiarato: «Sono profondamente onorato di assumere questo ruolo. Ringrazio la presidentessa Carla Giobergia e tutti i componenti del cda del consorzio, che hanno votato all’unanimità, per la fiducia che hanno riposto in me. Questo incarico rappresenta un'opportunità importante per contribuire attivamente al benessere della nostra comunità e per affrontare insieme le sfide sociali che ci attendono, impegnative come e anche più del passato».

Il Consorzio Monviso Solidale, che opera in un territorio comprendente 56 comuni, ha come obiettivo principale la promozione del benessere delle persone più vulnerabili, affrontando sfide cruciali come l'invecchiamento della popolazione, il supporto alle persone con disabilità e la prevenzione della violenza di genere. Particolare attenzione è rivolta ai minori in difficoltà e alla necessità di adeguare i servizi alle nuove normative, garantendo al contempo una gestione efficace delle risorse economiche.

Durante l'Assemblea ordinaria del 21 gennaio scorso, sono stati votati all'unanimità il Piano programma 2025-2027 e il Bilancio di previsione, confermando un clima di collaborazione e condivisione tra i rappresentanti dei Comuni coinvolti.

La nomina di Tribaudino rappresenta un segnale forte di fiducia e di impegno per il ruolo del vicesindaco racconigese, che continuerà a lavorare in sinergia con tutte le amministrazioni comunali e gli attori del territorio.