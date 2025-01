Festa di Don Bosco a Saluzzo, ecco il calendario: momento clou domenica 2 all'oratorio

La festa di San Giovanni Bosco con il clou domenica 2 febbario all’oratorio don Bosco di Saluzzo ( in via Donaudi) inizierà già domani giovedì 30 gennaio alle 20.45 con un incontro preparatorio rivolto agli Exallievi, ai volontari, ai catechisti e alle famiglie. Relatore della serata: don Gianni Ghiglione di origine saluzzese, che ha lavorato molti anni in missioni in Madagascar. A seguire verrà offerto un piccolo buffet ai presenti.

Venerdì 31 gennaio, festa liturgica del Santo è in programma una gita a Torino per la messa dei giovani, nella basilica di Maria Ausiliatrice (alle 18.30) con partenza da Saluzzo alla 16 (prenotazioni in Odb con offerta libera per il trasporto). Seguirà la cena in pizzeria (facoltativa).

Sabato pomeriggio dalle 14,30 l'oratorio è aperto per tutti i bambini con un grande spettacolo di giocoleria.

Domenica 2 febbraio, giornata centrale del programma si svolgerà l’annuale messa alle 11,15 nella bocciofila Auxilium, presieduta dal vescovo Cristiano Bodo. A seguire il pranzo (costo 15 euro) in bocciofila. Per le prenotazioni occorre contattare i numeri 334-9792822 (don Dario) oppure 340-9349713 (suor Angiolina), o ancora i referenti dell’Unione Exallievi e amici di don Bosco: Sergio Barale (340-8222701), Michelangelo Bianco (348- 2284667), Rosella Giraudo (349-8539857), Marcello Parrà (348- 6547113), Sergio Pautasso (348-6720506).