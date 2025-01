Intervento dei Vigili del Fuoco nella serata di ieri, giovedì 30 gennaio, per un incendio in un’abitazione, in via Regina Margherita, nel comune di Bernezzo.

L’allarme è scattato attorno alle 21.30, sul posto sono intervenuti tre mezzi dei Vigili del Fuoco di cui un’autoscala.

Le fiamme hanno interessato il camino della struttura. Non risultano persone ferite. L’incendio è stato domato e l’area messa in sicurezza.