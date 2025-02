Rallentamenti sulla Statale 21 per un incidente tra Borgo e Gaiola

Si registrano rallentamenti lungo il tratto della Strada Statale 21 compreso tra Borgo San Dalmazzo e Gaiola per un incidente che si è da poco verificato poco prima di Piano Quinto, in direzione Colle della Maddalena. Sul posto sono presenti tecnici Anas e Carabinieri per i rilievi del caso e la gestione della viabilità. Al momento si procede a senso unico alternato.