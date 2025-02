Venerdì 7 il congresso dell'Associazione Auser Mondovì e Monregalese

L’associazione Auser Mondovì e Monregalese è pronta per il congresso che si svolgerà venerdì 7 febbraio alle ore 14,30 presso i locali del CSV Società Solidale situati in via delle Ripe 4/A.

Le parole chiave che accompagneranno per quattro anni l’Auser, comunità, giustizia sociale, passione, verranno approfondite durante la presentazione e discussione dei documenti congressuali. Verranno anche esaminati i temi relativi al nostro paese Italia rimettendo al centro il benessere delle persone ed il valore del lavoro; verificando la situazione dei cittadini per un invecchiamento attivo dove è indispensabile essere protagonisti; migliorare un welfare che garantisca l’accesso ai servizi a partire dalle persone non autosufficienti affinché nelle relazioni familiari vi sia la possibilità di alloggi adeguati per assicurare servizi domiciliari che consentano di restare a casa propria.

Una lettura verrà data al Terzo Settore che rappresenta la quarta economia del Paese con 5,5 milioni di volontari e oltre 1 milione di dipendenti, soggetto promotore per realizzare attività di interesse generale.

Sarà comunicata ai presenti anche la rete Auser, diventata una delle più importanti realtà del Terzo Settore grazie alla credibilità ed affidabilità acquisita dalle sedi sul territorio con le attività sociali, culturali ed aiuto alla persona.

Inoltre, sarà ricordato che l’Auser si rivolge sia alle persone longeve, ma è aperta ai giovani e alle diverse culture sociali. I circoli Auser sono luoghi di aggregazione dove i cittadini di ogni età possono ritrovarsi, partecipare, fare volontariato, fare socialità, discutere, divertirsi e costruire nuove relazioni. Al termine della presentazione e discussione, vi sarà da parte dell’Assemblea la votazione del documento congressuale.

A seguire verranno votati i componenti del Comitato Direttivo che rimarrà in carica per quattro anni. Approfittando dell’Assemblea dei Soci si procederà con la lettura del bilancio consuntivo 2024 e successivamente con la votazione per la sua approvazione.

Al congresso è stato invitato il presidente regionale e provinciale Auser, il sindaco di Mondovì o suo delegato ed alcuni presidenti di altre associazioni di volontariato perché è intenzione dei promotori poter fare sinergia con altri e farsi conoscere.