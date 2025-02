Ingiunzioni di pagamento per vecchie multe dalla Provincia di Savona ricevute anche in Granda: "Non è una truffa, ma un'attività regolare"

Ha destato malcontento e caos la ricezione di ingiunzioni di pagamento che vanno dai 200 ai 700 euro ricevute in questi giorni da moltissimi cittadini savonesi, ma anche da alcuni residenti in Granda, in particolare nell’area Monregalese. Si tratta di vere e proprie cartelle esattoriali riguardanti il mancato pagamento di vecchie sanzioni amministrative, alcune risalenti anche al 2017/18, relative a violazioni del Codice della Strada, principalmente violazioni registrate dagli autovelox.

Molti cittadini hanno pensato che si trattasse di una truffa e hanno provato a contattare telefonicamente la ditta incaricata dalla Provincia di Savona della riscossione, LaBConsulenze Srl di Roma, purtroppo, senza avere riscontri.

Come ci segnalavano ieri alcuni lettori "l’unico modo è sperare di aver conservato le ricevute e trasmetterle tramite il portale internet”.

Presi d'assalto nelle scorse ore anche gli uffici della Polizia locale di Savone che - tramite una nota sui social - ha spiegato che "Si tratta di inviti di pagamento emessi dall'agenzia di riscossione della Provincia di Savona per pregresse violazioni al Codice della strada. Il Comune di Savona non ha alcun titolo su questi avvisi e, pertanto, le informazioni dovranno essere acquisite direttamente presso l'Ente".

La Provincia, nelle scorse ore, ha confermato che non si tratta di una truffa, ma di regolare attività di riscossione, annunciando l'apertura nei prossimi giorni di unoi sportello dedicato per chi avesse bisogno di ricevere maggiori informazioni.

"L’Amministrazione Provinciale - spiegano dall'Ente - ha aggiudicato a LaBConsulenze Srl di Roma (RM) la riscossione coattiva derivante dal mancato pagamento dei verbali per eccesso di velocità ai sensi del Codice della Strada lungo le strade Provinciali.

LaBConsulenze Srl per tramite di Komunica con sede in Via Brescia, 5 – di Caraffa di Catanzaro sta inoltrando nel mese di febbraio le ingiunzioni per le annualità 2018-2021".

La Provincia ha poi redatto un vademecum per i cittadini che riportiamo di seguito:

Avete necessità di effettuare l’accesso agli atti, avere copia del verbale, delle fotografie e/o altra notizia in merito all’ingiunzione?

A – Inquadrare il QR Code a pagina 3

B – All'apertura della pagina della LaBConsulenze cliccare sull'icona DUPLICATO E NOTIFICHE .

. C – Inserire le informazioni nei campi richiesti (nome, cognome, telefono, indirizzo mai e motivazione della richiesta) ed inviare.

D – All’invio riceverete sulla Vostra posta l’accettazione di presa carico della richiesta.

E – La Società Vi invierà, nel breve tempo possibile quanto richiesto per posta elettronica.

Avete pagato il verbale a cui si riferisce il pagamento?

A – Scansionare il QR Code a pagina 3

B – All'apertura della pagina della LaBConsulenze cliccare sull'icona TRIBUTO/ENTRATA GIA' PAGATA .

. C – Inserire le informazioni nei campi richiesti (nome, cognome, telefono, indirizzo mail e motivazione della richiesta) allegare copia del pagamento e della carta di identità ed inviare.

D – All’invio riceverete sulla Vostra posta l’accettazione di presa carico della richiesta.

E – La Società nel breve tempo elaborerà la situazione e procederà a ricontattarvi.

Volete proporre opposizione all’ingiunzione?

A – Inviare la Vostra richiesta corredata di tutta la documentazione all’indirizzo contenzioso@pec.labconsulenze.it entro 30 giorni dalla notifica.



𝐈𝐍𝐅𝐎𝐑𝐌𝐀𝐓𝐈𝐕𝐀 𝐂𝐎𝐌𝐏𝐋𝐄𝐓𝐀 𝐜𝐨𝐧 𝐭𝐮𝐭𝐭𝐢 𝐢 𝐝𝐞𝐭𝐭𝐚𝐠𝐥𝐢 𝐞 𝐥𝐞 𝐢𝐬𝐭𝐫𝐮𝐳𝐢𝐨𝐧i

