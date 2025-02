Polemica Carrefour, in bacheca arrivano le classifiche dei "top" e dei "flop" per chi sta alle casse

"Top" e "Flop". In giorni sanremesi, due termini piuttosto in voga, così come l'abitudine a fare classifiche e graduatorie. Ma qui non si parla di canzonette o di competizioni canore.

Lista dei top e flop

A fare la lista dei buoni e dei cattivi, infatti, sono stati due punti vendita del gruppo Carrefour: quello di Pinerolo e quello di Moncalieri. I lavoratori hanno trovato in bacheca un foglio di dimensioni A3 dove erano state stilate due classifiche: una con i migliori e l'altra con i peggiori tra coloro che lavorano alle casse. Il criterio di giudizio? Il numero di battute per minuto, nel periodo che va dal 20 al 26 gennaio.

"Violazione della dignità e della privacy"

Segnalazioni che non hanno lasciato indifferenti i sindacati, che ovviamente sono scesi sul piede di guerra. "Carrefour continua a stupire, negativamente. Sono apparsi in alcuni ipermercati del torinese dei cartelli affissi nelle bacheche aziendali, a nostro avviso lesivi della dignità delle Lavoratrici e dei Lavoratori, oltre a una violazione della privacy. I top 5 cassieri/e e i flop 5 sulla questione velocità in cassa. Come nel 1950. E' del tutto evidente che i cartelli appesi creano un clima intimidatorio, ostile, umiliante e offensivo", commenta Luca Sanna, Uiltucs.