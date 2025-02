Biraghi continua a promuovere le iniziative della città di Torino e partecipa alla seconda edizione del Salone del Vermouth

Biraghi- la storica azienda di Cavallermaggiore leader nel settore lattiero caseario con un negozio interamente dedicato alle eccellenze enogastronomiche piemontesi in Piazza San Carlo, a Torino - annuncia la sua partecipazione alla seconda edizione del Salone del Vermouth: l’evento focalizzato sul vino liquoroso torinese che si terrà sabato 22 e domenica 23 febbraio al Museo Nazionale del Risorgimento Italiano del capoluogo piemontese.

In occasione della manifestazione, patrocinata dalla Regione Piemonte e dalla Città di Torino e ideata da Laura Carello, anima del progetto, in collaborazione con l’associazione di promozione sociale no profit Eat Bin e l’agenzia di organizzazione eventi To Be, Biraghi non racconterà solo l’ampia gamma di prodotti presente nel suo negozio di Torino, ma farà anche cultura su una delle eccellenze piemontesi più note al mondo: il vermouth.

All’interno degli eventi del Fuori Salone del Vermouth che anticipano la kermesse, venerdì 21 febbraio il Negozio Biraghi di Piazza San Carlo ospiterà un incontro esclusivo con il produttore Bordiga.

In programma, a partire dalle ore 18, una masterclass ad ingresso libero, con un momento di dialogo con l’esperto e una degustazione gratuita del vermouth Bordiga.

Per il Salone, sabato 22 dalle 12.00 alle 21.00 e domenica 23 febbraio dalle 12.00 alle 20.00, Biraghi sarà presente al Museo del Risorgimento Italiano per raccontare i valori del proprio marchio, far conoscere la gamma di vermouth presente nel proprio negozio e offrire una degustazione dei prodotti che lo rendono conosciuto in Italia e nel mondo.

“Nel Negozio Biraghi di Piazza San Carlo, oggi vero e proprio punto di riferimento per tutti i torinesi che amano mangiare e bere bene, proponiamo tra i migliori vermouth del territorio. Ecco perché, quando abbiamo saputo che l’evento sarebbe tornato in città, abbiamo subito voluto farne parte” dichiara Daniele Di Palma, Direttore Marketing di Biraghi S.p.A.. “Ingrediente base del classico aperitivo torinese e dei cocktail internazionali, il vermouth è un simbolo di tradizione e convivialità che merita di essere conosciuto e approfondito. Celebrarlo, insieme a produttori, professionisti e appassionati del settore è per noi un grande piacere. L’iniziativa , inoltre, si inserisce perfettamente nelle nostre attività di promozione dell’eccellenza enogastronomica piemontese”.

“Il coinvolgimento di un’azienda prestigiosa come Biraghi nell’organizzazione della seconda edizione del Salone del Vermouth è per noi un motivo di orgoglio” dichiara l’organizzatrice del Salone del Vermouth, Laura Carello. “Un’azienda che investe tanto nel proprio territorio d’origine, nelle sue eccellenze, e che ha scelto di legare il proprio brand alla nostra realtà dimostra una cosa sola: che la direzione della strada intrapresa finora è quella giusta"