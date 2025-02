Sospendere la ztl a Breo nei feriali per sostenere il commercio? L'assessore Rabbia: "Tema complesso che riguarda tutta la Città"

Un tema ampio, che ha sollevato diverse domande a Mondovì, quello espresso nella lettera di alcuni commercianti di Breo - indirizzata all’amministrazione comunale - per chiedere di sospendere nei giorni feriali la Zona Traffico Limitato (ZTL) nel centro storico per favorire l'afflusso di visitatori e clienti nel centro.

“Il tema è ampio e complesso - spiega l’assessore al Commercio, Alberto Rabbia -. Prendiamo atto delle richieste che sono state e espresse e come amministrazione faremo le dovute valutazioni. Purtroppo per risolvere la crisi del commercio non esistono ricette, il tema è molto ampio e bisogna anche tener conto dei cambiamenti che ci sono stati negli ultimi dieci anni nelle abitudini dei consumatori, che non dipendono solo dalla viabilità. Si tratta di un problema dio tutta la città e come tale deve essere affrontato.

Per quanto riguarda invece il decoro urbano purtroppo, si sono verificati e si verificano troppo spesso episodi che dimostrano grave mancanza di senso civico da parte di alcune persone, per questo interverremo per garantire una maggiore pulizia del centro storico".

Si arriverà a un confronto pubblico sul tema? Forse.

Quello di cui siamo sicuri è che il tema sollevato meriti un dibattito tra tutti gli attori coinvolti: amministrazione, commercianti, associazioni di categoria e residenti. Anche perché tornare indietro a prima della ztl non sarebbe facile.

Ci sono voluti circa 25 anni di interventi, più amministrazioni e oltre 6 milioni di euro investiti per avere il centro storico di Mondovì Breo lo vediamo oggi: senza marciapiedi, senza stalli per la sosta delle auto, con una nuova pavimentazione e illuminazione. Senza contare che la riapertura al traffico imporrebbe - per ragioni di sicurezza - anche nuove limitazioni per i dehors che negli anni sono sorti nel centro storico.