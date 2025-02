"Langhe sonore" a Monforte: musica e parole per sostenere la cultura e l’inclusione

Una serata di cultura e solidarietà per festeggiare cinque anni di impegno. Sabato 22 febbraio, alle ore 21, il Teatro Comunale di Monforte d’Alba ospiterà Langhe Sonore, una scenofonia dedicata a Beppe Fenoglio. L’evento, curato da Maria Ausilia Di Falco, unirà la lettura delle parole dello scrittore albese alla musica dal vivo, creando un’esperienza immersiva di suoni e narrazione.

L’iniziativa è organizzata in occasione del quinto anniversario della fondazione dell’Associazione "Maria Pia Rabino ODV", nata nel febbraio 2020 per volontà di Cristina Ciravegna. L’ingresso sarà a offerta libera, e il ricavato verrà devoluto ai progetti dell’Associazione.

L’Associazione "Maria Pia Rabino ODV" nasce per onorare la memoria di Maria Pia Rabino, storica maestra della scuola primaria di Monforte e madre della fondatrice. "Mia madre è stata un’insegnante appassionata, dedita ai suoi allievi e alla diffusione di una cultura umanizzante e inclusiva. Dopo la sua scomparsa, avvenuta nel 2019, ho deciso di trasformare il dolore in un’opportunità di crescita per la comunità", racconta Ciravegna.

In questi cinque anni, l’Associazione ha sviluppato progetti che spaziano dal doposcuola alla promozione della lettura. "Lavoriamo sulla diffusione della cultura e ci piacerebbe aprire nuovi progetti, anche se sono ancora in fase di sviluppo", spiega la fondatrice. Tra le iniziative future, si ipotizza la lettura animata nelle RSA, per portare il piacere della narrazione anche agli anziani. "La lettura può arricchire le persone in ogni fase della vita", aggiunge.

Il legame con le scuole è fondamentale: "Abbiamo contatti costanti con gli istituti del territorio e cerchiamo di offrire formazione anche agli insegnanti". L’obiettivo è ampliare i servizi offerti, affinché l’educazione e l’inclusione possano raggiungere un pubblico sempre più vasto.

La serata del 22 febbraio offrirà un viaggio tra le parole di Fenoglio e le melodie eseguite al pianoforte. "Sarà un percorso che partirà dai testi di Fenoglio, alternando letture e brani musicali", spiega Ciravegna. "Musica e parole, in un dialogo continuo che vuole omaggiare la memoria e la cultura del nostro territorio".

A chiusura dell’evento, verrà offerto un buffet, un’occasione per condividere riflessioni e confrontarsi su nuove prospettive per l’Associazione.

"Ci piacerebbe espandere sempre di più i nostri servizi, perché crediamo che l’inclusione passi attraverso la scuola, ma anche attraverso la cultura e l’ascolto", conclude Ciravegna.