Green Game Piemonte, tutto pronto per la finalissima: le scuole cuneesi si sfidano per il titolo di campione regionale

Il conto alla rovescia è terminato: la finale del Green Game Piemonte è ormai alle porte! Torino si prepara ad accogliere l'atteso evento che vedrà protagonisti circa 2200 studenti finalisti provenienti da tutta la regione. Il Palasport “Gianni Asti” ospiterà l’appuntamento mercoledì 26 febbraio alle ore 10:00.

Da ottobre, il Green Game ha coinvolto gli studenti degli Istituti Secondari di II Grado in un percorso di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata e la sostenibilità ambientale. Il road show, che ha toccato numerosi comuni del Piemonte, ha riscosso grande entusiasmo e partecipazione da parte delle scuole aderenti.

Dopo aver superato una selezione serrata, rappresenteranno Cuneo nella finale: la Scuola Forestale di Ormea, l’I.I.S. "G. Baruffi" di Ceva, l’I.I.S. “G. Vallauri” di Fossano e da Mondovì l’I.I.S. "Cigna-Baruffi-Garelli", il Liceo Statale “Vasco-Beccaria-Govone” e l’I.I.S. "G.Giolitti-Bellisario".

I finalisti si contenderanno il titolo di Campione Green Game Piemonte 2025, con premi per l’acquisto di materiale didattico destinati alle prime tre scuole classificate: 750€ alla prima, 500€ alla seconda e 250€ alla terza

Inoltre, verranno selezionate le scuole che rappresenteranno il Piemonte nella Finale Nazionale, in programma il 5 maggio a Rimini presso il Palasport Flaminio.

L'evento vedrà la presenza dei rappresentanti dei Consorzi Nazionali per la Raccolta, il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi, promotori ed ideatori dell'iniziativa: Biorepack, Cial, Comieco, Corepla, Coreve e Ricrea, è grazie a loro che ogni anno oltre 50.000 studenti in tutta Italia vengono sensibilizzati sulle tematiche ambientali.

"Il Green Game è un'opportunità straordinaria per educare e sensibilizzare i giovani sulle tematiche ambientali - hanno dichiarato congiuntamente i Consorzi Biorepack, Cial, Comieco, Corepla, Coreve e Ricrea - Il grande coinvolgimento delle scuole piemontesi dimostra quanto questi argomenti siano sentiti dalle nuove generazioni. Vedere i ragazzi mettersi in gioco con entusiasmo e consapevolezza è motivo di grande soddisfazione per tutti noi. Auguriamo ai finalisti di vivere questa esperienza con passione e curiosità, certi che possa lasciare un segno positivo nel loro percorso formativo e nella quotidianità di ognuno”.

Quest'anno il Green Game celebra la sua dodicesima edizione, dopo il successo delle precedenti esperienze in diverse regioni italiane, tra cui Marche, Puglia, Sicilia, Lazio, Calabria, Campania, Abruzzo, Molise, Basilicata, Liguria, oltre a due edizioni digitali. Grazie alla metodologia innovativa e coinvolgente degli esperti formatori Peaktime, Alvin Crescini e Stefano Leva, e all’uso di tecnologie interattive, il Green Game continua a rappresentare un’esperienza educativa efficace e stimolante per le nuove generazioni.

L’iniziativa gode del patrocinio del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.