Ad Alba “Io, se fossi Faber”: una serata in musica nel ricordo di De Andre’ con l’associazione Alec

L'Associazione Alec presenta “IO, SE FOSSI FABER!”, un evento che riscopre il cantautore genovese con uno sguardo nuovo e contemporaneo. L’appuntamento è per venerdì 28 febbraio alle 21, presso la Sala Riolfo, in via Vittorio Emanuele II, all'interno del Complesso Monumentale della Maddalena.

Sul palco il Collettivo Musicisti Indipendenti (CMI) accompagnerà il pubblico in un percorso emozionante tra le melodie senza tempo di De André e nuove sfumature sonore. Più che un omaggio, un dialogo musicale. L’anima poetica di De André si intreccia con il linguaggio sonoro del CMI, dando vita a una rilettura intensa, rispettosa e innovativa. Attraverso arrangiamenti inediti e un sound che fonde diverse influenze musicali, il CMI restituisce l’essenza dei suoi testi, esaltandone nuove sfumature. Non una celebrazione nostalgica, ma un incontro tra passato e presente, tra memoria e innovazione.

A dare voce e ritmo a questa esperienza saranno:

Michela Battaglino, Stefania Bonetto, Fabrizio Piumatti (voci e percussioni)

Marco Morone (chitarre)

Roberto Massucco (tastiere)

Max Molino (basso)

Toni Battaglino (batteria e percussioni)