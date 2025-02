Bra, l’associazione Museo della Bicicletta invita al tesseramento per l’anno 2025

C’è anche Stefano Zanini tra i soci dell’associazione Museo della Bicicletta di Bra. Sì, proprio lui il dirigente sportivo ed ex corridore su strada italiano con un bottino di 32 vittorie tra cui l’Amstel Gold Race, la Parigi-Bruxelles, due tappe al Giro d’Italia e una al Tour de France.

Associarsi è facile, basta chiamare il numero 333/6567315 e richiedere la tessera di nuovo socio o rinnovare quella scaduta al costo di 10 euro. Grazie alla campagna di tesseramento per l’anno 2025, continuerà così l’opera di promozione e conservazione dei cimeli che il presidente Luciano Cravero ha raccolto nel corso di tanti anni per dare vita al sogno di creare un museo che oggi è in fase di rinnovamento.

Il Museo della Bicicletta di Bra infatti è chiuso, ma i suoi tesori non dormono. I numerosi cimeli appartenuti ai campioni del ciclismo e gli esemplari che hanno fatto la storia del mezzo a pedali, stanno solo aspettando ai nastri di partenza. È un bel traguardo in salita, ma i braidesi quando si tratta di pedalare duro non sono secondi a nessuno.