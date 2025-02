Savigliano: ritorna il “Circolo dei lettori e delle lettrici”

Riparte il 1°marzo, a Savigliano, il “Circolo dei lettori e delle lettrici", ovvero gli incontri a tema letterario a cadenza mensile, fino all'arrivo dell'estate.

Partita lo scorso anno nell'ambito del progetto “Daimon”, l'iniziativa è promossa dalla Biblioteca civica “L. Bàccolo” in collaborazione col Progetto “Oceano” di Oasi Giovani, e si rivolge al target dei giovani e dei giovani adulti.

Gli incontri mensili saranno tenuti presso la “Bàccolo” dall'educatore di Oasi Giovani Marco Caglieri. Il primo incontro, in programma dalle 10 alle 12, vedrà al centro “La mano sinistra delle tenebre”, di Ursula K. Leguin, già vincitrice del Premio Hugo e del Premio Nebula.

«Un grazie va all'Amministrazione, per aver reso possibile la prosecuzione del progetto – spiegano i promotori dell'iniziativa –. Sia per l'acquisto dei libri che vengono donati ai partecipanti, sia per aver creduto nell'iniziativa, che coinvolge più soggetti che lavorano con i ragazzi sul territorio».

Per informazioni è possibile contattare il 348. 7202776.