Cuneo, da marzo scatta la modifica all'area pedonale del Viale degli Angeli. Forza Italia: "Bene, ma resta necessario pensare ai parcheggi di testata"

Come prontamente riportato dagli organi d’informazione, a partire da lunedì 3 marzo 2025 il tratto di Viale degli Angeli compreso tra Corso Carlo Brunet e Corso Vittorio Emanuele II tornerà transitabile a traffico veicolare.

“Si tratta – interviene Franco Civallero, capo gruppo Forza Italia – del giusto aggiustamento ad una situazione che da tempo causava gravi ingorghi ed incidenti nelle vie laterali, in particolare Via Vittorio Bersezio sulla quale insistono due istituzioni scolastiche, costrette ad incamerare il traffico che scartato da una via, sì ciliare ed alberata (Viale degli Angeli), ma utile per l'attraversamento della Città, in assenza di valide alternative”.

“Forza Italia Cuneo – sottolinea Civallero - si batterà sempre per contribuire a migliorare le situazioni incresciose causate dall'Amministrazione comunale della Città di Cuneo a trazione PD, che quotidianamente trascura aspetti vitali per i cittadini cuneesi”.

“Come per il passato – conclude Franco Civallero – saremo sempre a disposizione per contribuire in modo fattivo ai progetti per la Città, come in questo caso e per i parcheggi di testata”.