Zonta club Saluzzo, film gratuito per la cittadinanza e premio "Rivela una gemma"

Anche quest’anno per la Festa della donna, Rose Day per i club Zonta nel mondo, il sodalizio femminile di Saluzzo offrirà la visione gratuita di un film alla cittadinanza e proporrà alcuni momenti per celebrare il valore della donna.

La proiezione della pellicola è in calendario martedì 4 marzo alle 20,30 presso il Cinema Italia ( piazza Cavour) ed il film scelto per il 2025 è " Il ragazzo dai pantaloni rosa" una pellicola del 2024 diretta da Margherita Ferri, adattamento cinematografico della storia vera di Andrea Spezzacatena, vittima di bulllismo e cyberbullismo omofobo, che si tolse la vita all'età di 15 anni

Precederà la proiezione, l’evento "Rivela una gemma" che prevede la consegna di una speciale rosa gialla simbolicamente carica di apprezzamenti e lodi ad giovane donna che si è distinta per meriti nell’ambito del volontariato e della cittadinzaza attiva.

Sabato 8 marzo, le socie del club copresieduto da Tiziana Somà e Alessandra Piano consegneranno una rosa gialla, emblema del club, alle donne in servizio presso le Forze deell’ordine della città.