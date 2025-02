Auto contro una cancellata all'ingresso di Murazzo: un ferito

Incidente stradale questa sera, giovedì 27 febbraio, poco dopo le 19 sulla Strada Statale 231 all'ingresso dell'abitato di Murazzo, dove un'automobile è finita contro una cancellata.

Non si conoscono ancora le cause per la quale il mezzo, a trazione elettrica, sia finito fuori strada. Sul posto i Vigili del fuoco con una squadra da Cuneo ed i volontari di Fossano, oltre al personale del 118 accorsi con un'ambulanza.

Da quante risulta, la persona alla guida non dovrebbe essere ferita in modo grave.