Tutto pronto per il Carnevale saviglianese 2025

Fervono i preparativi a Savigliano per i festeggiamenti di Carnevale 2025, che andranno in scena domenica 2 marzo, a partire dalle 15, in piazza del Popolo.

Organizzata dalla Società di Mutuo Soccorso, con il patrocinio del Comune, la festa in maschera vedrà come sempre protagonisti Sarasët e Sarasëtta. Insieme ad Andrea Caponnetto e ad Anisa Dj, il nutrito Gruppo maschere cittadino intratterrà le famiglie ed i presenti con giochi, animazioni e musica.

A fare da corollario ci sarà lo stand trucca-bimbi e palloncini, con la Croce Rossa saviglianese, e l'apprezzata merenda – con frittelle di mele, pane e nutella e cioccolata calda – a cura della proloco Savigliano, della proloco Levaldigi, e degli Alpini di Savigliano e Levaldigi. A rallegrare i più piccoli ci sarà anche il simpatico Orso Felix.

In caso di maltempo, la manifestazione si svolgerà sotto l'Ala polifunzionale.