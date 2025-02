Giovedì 6 marzo a Racconigi parte la rassegna “Sorellanze: incontro e parole di donne”, un ciclo di appuntamenti organizzato in occasione della Giornata della Donna, grazie a una collaborazione tra Comune di Racconigi, associazione Tocca A Noi Racconigi, Mai+Sole, Sul Filo della Seta, ANPI, Progetto Cantoregi, Le Incredibili Storie, Mandacarù e Fondo di Solidarietà.

La rassegna vuole essere un'occasione per dare voce alle esperienze femminili, incentivare il dialogo e ribadire l’importanza dell’equità di genere nella società contemporanea. Verranno proposti eventi dedicati al confronto, alla riflessione e alla valorizzazione del ruolo femminile nella società: un ricco programma che, attraverso dibattiti, mostre e incontri, offrirà momenti di condivisione e approfondimento su tematiche di grande attualità con la partecipazione di numerosi ospiti.

Di seguito il programma completo della manifestazione.

· Giovedì 6 marzo, dalle ore 9.30/12.30 – Piazza Vittorio Emanuele II "La violenza sulle donne è pane quotidiano", cura dell’associazione Mai+Sole: un momento di sensibilizzazione per riflettere sulla quotidianità della violenza di genere e sulle azioni necessarie per contrastarla. Le volontarie in piazza distribuiranno il pane, per cui è possibile lasciare un’offerta a sostegno delle attività dell’associazione.

· Da venerdì 7 marzo a domenica 23 marzo – Chiesa di Santa Croce "Essere Donna Oggi", mostra interattiva a cura dell’associazione Tocca a Noi. Un percorso espositivo che racconta la condizione femminile nelle sue diverse sfaccettature. L’inaugurazione della mostra si terrà venerdì 7 marzo alle ore 18.30 e sarà aperta gratuitamente al pubblico nel weekend.

· Venerdì 14 marzo, ore 20.45 – Salone SOMS "Cattive Ragazze", una serata curata da Serena Fumero per esplorare il concetto di autodeterminazione femminile nell’arte attraverso racconti e testimonianze, a cura de “Le incredibili storie” e la collaborazione tecnica di Progetto Cantoregi.

· Sabato 15 marzo, ore 18.00 – Sala Consiliare del Comune “La medicina delle differenze”, un confronto sulle differenze di genere nella salute e nella ricerca medica, per promuovere una maggiore consapevolezza sul tema, a cura di Silvia De Francia, farmacologa e divulgatrice, insieme alla storica Cinzia Ballesio.

· Sabato 22 marzo, ore 15.00 – Museo della Seta "Storie di bambine toste", letture dedicate ai più piccoli, a cura di ANPI Racconigi e Sul Filo della Seta, per raccontare storie di donne coraggiose e determinanti. Le letture collettive sono dedicate ai bambini della scuola Primaria, con rivisitazioni di fiabe classiche in cui le protagoniste cambiano veste diventando “bambine toste”.

· Sabato 22 marzo, ore 18.00 – Museo della Seta "Lo Statuto delle Lavoratrici", Irene Soave presenta il suo libro, un'opera che ripercorre la storia dei diritti femminili nel mondo del lavoro, tra conquiste e sfide ancora aperte. Modera l’incontro la saviglianese Paola Italiano.

"Siamo molto felici di proporre a Racconigi questa rassegna con appuntamenti di approfondimento su varie sfaccettature dell’esperienza femminile nella nostra società –commentano le organizzatrici- Molto è stato fatto negli anni per avere un mondo più giusto, ma sappiamo bene che tanto ancora resta da fare per garantire pari opportunità a tutte le donne. La violenza di genere, le disuguaglianze nel mondo del lavoro e nella vita quotidiana sono problemi che non possiamo ignorare. Eventi come questi sono occasioni importanti per acquisire maggiore consapevolezza, riflettere insieme su questi temi e costruire una società più giusta e inclusiva. Invitiamo quindi tutti i cittadini a partecipare numerosi agli appuntamenti in programma”.