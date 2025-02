A Sampeyre il venerdì di Carnevale significa "Magnin"

Come da tradizione “il venerdì di Carnevale” si festeggiano i Magnin. Anche i bimbi della scuola dell’infanzia di Sampeyre, indossando vestiti tipici della tradizione e dipingendosi il viso di nero, hanno rallegrato le vie del Paese sfilando con musica e danze.

Gli organizzatori vogliono ringraziare Simonetta, Fulvia e Laura per aver accompagnato a suon di musica la grande festa. Un grazie anche alle panetterie del Paese e al comune di Sampeyre per aver offerto dolcetti e bibite e a tutti i partecipanti che sono stati numerosissimi per un bel momento di condivisione e aggregazione.