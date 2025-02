Lagnasco, la macchina di Fruttinfiore è già in moto

Fruttinfiore, la manifestazione lagnaschese che celebra la frutta quando la frutta è…in fiore, è ormai alle porte. Manca poco più di un mese e la macchina organizzativa è ormai nel pieno della sua funzionalità.

Come ogni anno Fruttinfiore volge il suo sguardo anche al mondo dello sport e in particolare del movimento. Due appuntamenti ormai tradizionali della kermesse lagnaschese sono “La Cursa ‘d Pumalin” e la “Camminata tra i frutteti in fiore”.

La “Camminata tra i frutteti in fiore” è in programma la domenica 6 aprile con partenza dal piazzale Asprofrut in Via Praetta (dove avrà sede il Salone delle tecnologie applicate all’ortofrutticoltura) alle ore 10,00. Il percorso si snoderà tutto nelle campagne lagnaschesi, su un percorso in parte sterrato ed in parte asfaltato, e, camminando, i partecipanti potranno ammirare lo spettacolo dei frutteti fioriti, uno spettacolo cui i lagnaschesi sono abituati ma che comunque lascia sempre a bocca aperta.

A metà percorso inoltre i camminatori troveranno un punto di ristoro che sarà gestito dai ragazzi del Consiglio Comunale dei Ragazzi di Lagnasco, con prodotti offerti dalla “Lagnasco Group”.

L’arrivo, dopo la full immersion nella natura, è previsto in Piazza Umberto 1°, nel cuore della manifestazione, dove i primi 800 iscritti riceveranno il tradizionale pacco gara contenente i prodotti del territorio messi a disposizione dagli sponsor che vogliamo ricordare e ringraziare: Mela Rossa Cuneo IGP, Inalpi, Acqua Eva, La Manta Foods, Lagnasco Group, Valverbe, Selghis, Il Podio, Mela Tessa, Reaction e Biscottificio Cavanna. Dopo aver ritirato il pacco gara, per tutti sarà possibile tuffarsi nel cuore di Fruttinfiore e prendere parte a tutti gli eventi proposti, primo tra tutti lo Show-Cooking di presentazione dell’”Aperitivo Fruttinfiore” a cura dell’Istituto Alberghiero di Barge che avrà luogo nell’apposito spazio dedicato in Piazza Umberto 1°, intorno a mezzogiorno.

Una novità per l’edizione del 2025 è rappresentata dall’estrazione, a fine camminata, dei buoni regalo messi a disposizione dalle attività commerciali di Lagnasco, nell’ambito del progetto messo in cantiere dai commercianti stessi e denominato “Vivere Lagnasco”. I possessori dei pettorali numerati che saranno estratti, riceveranno appunto il buono per il ritiro del premio presso l’attività commerciale che lo ha messo a disposizione. E’ un modo per gli esercenti le attività commerciali di prendere parte attivamente a “Fruttinfiore” e di far sì che i visitatori della manifestazione prendano coscienza della loro esistenza e, oltre agli stand e alle bancarelle possano visitare anche i negozi che operano tutto l’anno nel paese.

Le iscrizioni alla Camminata sono aperte dal 4 marzo e si chiuderanno il 28 marzo. E’ possibile iscriversi presso i negozi: Filo di Fiaba di Lagnasco in Piazza Umberto 1° (Cell. 346 0818083) e L’Angolo dei Fiori di Lagnasco in Via Roma (Cell. 339 1497280) versando la quota di iscrizione di € 5,00. Sarà inoltre possibile iscriversi il mattino della camminata, nel punto di partenza, fino alle ore 9,30.

Per quanto riguarda la “Cursa ‘d Pumalin”, si svolgerà Venerdì 4 aprile ed è organizzata in collaborazione con l’ASD Podistica Valle Varaita” La manifestazione è non agonistica a carattere ricreativo e si svilupperà su un percorso nelle campagne lagnaschesi di circa 5 Km.

Il ritrovo è previsto per le ore 18,45 sul Piazzale Asprofrut, dove poche ore prima avrà avuto luogo l’inaugurazione ufficiale di Fruttinfiore e la partenza sarà data alle 19,45. Sarà possibile iscriversi alla corsa fino a 15 minuti prima della partenza. L’arrivo è previsto, come da tradizione, nel cortile del Castello di Lagnasco al termine dei 5 km di gara. All’arrivo a tutti i partecipanti sarà offerto un rinfresco.