Un questionario ai sindaci del Roero: il Consorzio socio assistenziale raccoglie le segnalazioni: "Discuteremo delle criticità"

Un incontro breve, ma significativo. Il Consorzio socio assistenziale Alba-Langhe-Roero ha incontrato nei giorni scorsi i sindaci del Roero per avviare un confronto sulle problematiche più urgenti nella gestione dei servizi sociali. Il presidente Gianfranco Bordone ha spiegato che la raccolta delle segnalazioni avverrà attraverso un questionario già inviato ai Comuni.

"Abbiamo voluto presentarci ai sindaci per avviare un dialogo costruttivo. Per raccogliere le loro segnalazioni, abbiamo predisposto un questionario con tre domande mirate, in modo da individuare le principali criticità. Una volta ricevute le risposte, le valuteremo con attenzione e ci aggiorneremo per approfondire i temi emersi", ha spiegato Bordone.

I quesiti sono finalizzati a raccogliere indicazioni sulle difficoltà incontrate dai Comuni nella gestione dei servizi sociali, ma anche a individuare nuove esigenze e proposte per migliorare e sviluppare le attività del Consorzio socio assistenziale Alba-Langhe-Roero. Dopo l’analisi delle risposte, per le quali si avranno a disposizione una quindicina di giorni, seguirà un nuovo incontro a Borbore.

Nel frattempo, il Consorzio Socio-Assistenziale Alba-Langhe-Roero ha già avviato un dialogo con altre realtà del territorio. Il primo passo era stato un incontro con i sindaci dell’Alta Langa, caratterizzato da un’ampia partecipazione. Il confronto aveva toccato temi cruciali, dalla carenza di alloggi sociali agli incentivi per le famiglie, fino alla crescente richiesta di servizi per le persone con disabilità. Particolare attenzione è stata riservata al ruolo degli anziani nella vita delle comunità e alla necessità di spazi dedicati ai giovani.