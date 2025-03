Piccolo incidente a Villanova Mondovì in via Torino intorno alle 12.20 di oggi lunedì 10 marzo. Due le auto coinvolte, ma fortunatamente non è stato registrato nessun ferito.

Oltre all'equipe medica del 118, sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco di Mondovì per la messa in sicurezza dei veicoli incidentati.



Non si sarebbero verificate interruzioni alla viabilità