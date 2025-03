Saluzzo: al Quartiere il docufilm sull'arrampicata in Valle Maira, "Storios 'd rocho"

Un appuntamento imperdibile per chi ama la Valle Maira ed è appassionato di film di montagna!

Sabato 15 marzo alle ore 18.30, in occasione del Terres Monviso Outdoor Festival di Saluzzo, il Consorzio Turistico della Valle Maira presenta il nuovo docu-film del progetto “Esperienze occitane”, un’iniziativa sviluppata con il patrocinio del Club Alpino Italiano e finalizzata a raccontare come sia possibile vivere la montagna in modo autentico e sostenibile.

Alle 18.30 sarà proiettato il docu-film sull’arrampicata “Storios ‘d rocho / Storie di Roccia” che racconta di una giovane coppia che decide di partire dalla Valsugana per esplorare la roccia e le pareti della Valle Maira. Lo fanno attirati da un territorio che ancora può considerarsi un “libro aperto” delle varie fasi che ha attraversato l’arrampicata: dalle vie classiche dei primi pionieri, agli itinerari “clean” in stile californiano, fino alle vie più moderne a spit dove si privilegia la ricerca della difficoltà.

In Valle Maira le varie epoche dell’arrampicata non sono state cancellate – come è avvenuto altrove – dalle richiodature a spit e dalla frequentazione di massa. Al contrario, la Valle ha saputo preservare gelosamente le sue “storie di roccia”, che Christian e Claudia hanno riscoperto, ripercorrendole in compagnia di alcuni degli storici apritori.

Il film incomincia proprio dalle testimonianze di alcuni grandi interpreti dell’arrampicata in Valle Maira e non solo: Giovanni “Giovannino” Massari, Cesare “Cege” Ravaschietto, Maurizio Oviglia e Sergio Savio.

Proprio Sergio Savio, figura mitica anche se poco conosciuta dell’arrampicata italiana, diventa insieme a Claudia e Christian il protagonista centrale di questa storia. La sua scelta e il suo stile di vita, insieme all’amore che dimostra per le pareti della “sua” Valle, sono il fil rouge di un racconto che si sviluppa attraverso la salita di alcune tra le più celebri vie di Rocca Castello e di Rocca La Meja; sicuramente le vette più affascinanti della Valle Maira

Seguirà aperitivo offerto dai produttori della Valle Maira.