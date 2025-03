A Boves la replica del documentario "Vacanze di Natale a Goma"

Totem e Tabù presenta la replica del documentario autobiografico "Vacanze di Natale a Goma" di Albino e Carmen "Bugianen alla scoperta del mondo" venerdi 28 marzo 2025 ore 21 presso l'Auditorium Borelli Piazza Italia n.64 Boves CN ingresso libero. (Anteprima visibile a questo link)

Il video racconta dov'è Goma, come ci sono arrivati e perché ci sono andati. Si parte dalle prime avventure sulle montagne Cuneesi poi si passa all' alpinismo, ai 4000 della val d'Aosta, ai viaggi in bici per scoprire il mondo e si arriva nel Kivu, regione nel nord est del Congo. Seguirà la salita al Nyragongo, enorme vulcano attivo, l'incontro con i gorilla di montagna e l'esperienza vissuta nell'emergenza del dicembre 2012 quando i ribelli dell'M23 attaccarono la città di Goma.

Emergenza tornata alla ribalta nel febbraio scorso quando lo stesso gruppo ribelle appoggiato dal Ruanda è entrato nella città imponendo un regime militare e terrorizzando la popolazione con saccheggi, uccisioni e decine di migliaia di sfollati.